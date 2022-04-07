شباب الأهلي يتحدى المجهول

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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يبدأ شباب الأهلي مشواره في دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2022، بلقاء أهال التركماني على ملعب استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية في مدينة جدة السعودية بعد ربع ساعة فقط من منتصف ليل اليوم، ضمن تصفيات المجموعة الثالثة، والتي تشهد في التاسعة والربع مساء اليوم أيضاً، وعلى نفس الملعب، مباراة فولاد خوزستان الإيراني والغرافة القطري.

ويدخل شباب الأهلي التصفيات الآسيوية بطموح تكرار إنجازه في أبطال آسيا 2015، عندما تأهل إلى المباراة النهائية، ولكن لن تكون المهمة سهلة لشباب الأهلي، وهو يتحدى المجهول، إذ إن الوافد الجديد أهال، أول فريق من تركمانستان يلعب في دوري أبطال آسيا منذ فريق نيسا عشق أباد في نسخة 2002-2003. ويشارك «فرسان دبي» في دوري أبطال آسيا 2022، بصفتهم أبطالاً لكأس صاحب السمو رئيس الدولة في الموسم الماضي، ووصل الفريق إلى مدينة جدة فجر أمس، للتنافس مع فرق المجموعة الثالثة، وهي المجموعة الوحيدة من منطقة غرب آسيا، والتي لا يشارك فيها فريق من السعودية المضيفة للمجموعات الخمس للتصفيات.

ومن ناحيته أكد مهدي علي المدير الفني لشباب الأهلي، جاهزية الفريق لخوض مباراته الأولى أمام أهال التركماني، مشيراً إلى أن المباراة الأولى في البطولة دائماً ما تكون مهمة لكل فريق، لأنها تعطي دافعاً معنوياً.

وكشف أن الجهاز الفني لشباب الأهلي لا يملك معلومات كافية عن الفريق المنافس، والذي يعتبر مجهولاً كونها مشاركته الأولى في البطولة الآسيوية، ولكنه عاد وأكد أن التحضيرات للمباراة سارت بصورة جيدة. ومن جانبه، تحدث ماجد ناصر حارس مرمى وقائد شباب الأهلي عن المباراة، مؤكداً أنها تكتسب أهمية كبيرة باعتبارها الأولى في مشوار الفريق، وأنهم سيدخلونها بكل تركيز، وقال: «رغم المعلومات الشحيحة عن المنافس، لكن تجاربنا في البطولة الآسيوية كبيرة، وسنبذل كل ما يمكن لإنجاز المطلوب».

وعلى جانب آخر وصلت للعاصمة السعودية الرياض في الساعات الأولى من صباح أمس بعثة فريق الشارقة لكرة القدم، برئاسة عبد الله العجلة رئيس شركة كرة القدم بالنادي، وذلك لخوض مباريات منافسات المجموعة الأولى لدوري أبطال آسيا التي تضم الهلال السعودي والريان القطري والاستقلال الطاجيكي، وضمت البعثة 26 لاعباً بينهم 3 حراس مرمى ووجدت البعثة استقبالاً طيباً من نادي الهلال والاتحاد السعودي لكرة القدم، ويستهل الشارقة مشواره السبت المقبل بمواجهة الهلال السعودي، وتنطلق مباريات المجموعة يوم الجمعة بلقاء الريان والاستقلال.

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