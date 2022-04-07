عبد الله مسفر: الزعيم يظهر شخصية البطل

المصدر: دبي- العوضي النمر

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أكد الدكتور عبدالله مسفر، المدير الفني الأسبق للمنتخب الأولمبي، أن العين أظهر شخصية البطل، بعد أن قدم مستوى متميزاً خلال مباراته أمام الوصل في الجولة 20 لدوري أدنوك، وأحسن التعامل مع مجريات المباراة، التي جاءت قوية ومثيرة، لكن رغبة الزعيم القوية في تحقيق الفوز، مستغلاً قوته الهجومية، حسمت الفوز لصالحه بنتيجة 3/‏‏‏2، ويحافظ على الفارق بينه وأقرب منافسيه، الجزيرة، والذي يصل إلى 7 نقاط، ما يعزز من فرص فوزه بلقب الدوري خلال الموسم الحالي.

صراع آسيوي

وأضاف مسفر: الصراع القائم الآن بين رباعي المقدمة، الوحدة والجزيرة والشارقة وشباب الأهلي، انحصر في تحسين المراكز، سعياً للمشاركة في دوري أبطال آسيا خلال الموسم المقبل، حيث ستنال الإمارات مقعداً مباشراً ومقعدين من خلال ملحق التصفيات، ما يزيد من سخونة المنافسة في ما بينهم خلال الجولات المقبلة، لضمان المشاركة الآسيوية، موضحاً أن الجولة المنتهية، أفادت الفرق المشاركة في دوري أبطال آسيا من خلال الاحتكام القوي، وإن كانت الاستراتيجيات تختلف بالطبع، ونتمنى لهم التوفيق في مهمتهم، بما يخدم تطور الكرة الإماراتية.

استرخاء الوسط

في المقابل، ظهرت فرق الوسط «المنطقة الآمنة» في حالة استرخاء، بعد أن فقدت أمل المنافسة على القمة، والمشاركة الآسيوية، واطمأنت أنها بعيدة عن صراع المؤخرة، مثل بني ياس والنصر والوصل وعجمان، ولذلك لم تقدم المستوى المأمول منها، وتلقت خسائر موجعة خلال الجولة، ما يتطلب من إدارات تلك الأندية، بذل جهود إضافية مع اللاعبين، لزيادة حماسهم لتحسين مراكزهم خلال المباريات المقبلة.

صحوة وإخفاق

فيما حققت بعض الفرق التي كانت مهددة بالهبوط، صحوة، بعد أن استفادت من فترة التوقف التي شهدتها المسابقة في إعادة ترتيب أوراقها، وتدارك سلبياتها، لذلك، ظهرت بمستوى طيب خلال تلك الجولة، وحققت الفوز، ودخلت المنطقة الدافئة الآمنة، مثل كلباء، الذي فاز على العروبة، وخورفكان الذي فاز على بني ياس، والظفرة الذي فاز على عجمان، في المقابل، يعتبر فريقا العروبة والإمارات، أكثر المتضررين في تلك الجولة، بعد أن تلقى هزيمه موجعة، ويبدو أن الفريقين لم يحسنا استغلال فترة التوقف في إعادة تنظيم صفوفهما، وتدارك سلبيات أداء الفترة الماضية، لذلك أصبحا في موقف حرج للغاية، بانفرادهما لمؤخرة الترتيب، خاصة مع تكرار الظفرة حصد النقاط في الآونة الأخيرة.

مشكلات فنية

وأشار الدكتور عبد الله مسفر، إلى وجود مشكلات فنية في شباب الأهلي والنصر والوصل وبني ياس، سواء في تعدد الأخطاء الفنية والتنظيم الدفاعي، أو نوعية اللاعبين، خاصة الأجانب، ما يتطلب ضرورة إعادة تقييم الوضع.

وبناء على مسمى الفئات المستثناة من اللاعبين، والمسمى الجديد من رابطة المحترفين، اللاعبين المهيئين للانضمام إلى المنتخبات الوطنية، يقترح الدكتور عبد الله مسفر، أن يكون مسمى تلك الفئة من اللاعبين، تحت اسم «اللاعبين الموهوبين»، الذين تعول عليهم الأندية مستقبلاً، لذلك أجد أن المقترح مناسب للاستخدام إعلامياً، أفضل من المسميات السابقة.

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