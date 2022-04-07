الجولة 20.. «بروفة آسيا»

المصدر: دبي ـ إيهاب زهدي

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قدّمت الجولة 20 من دوري أدنوك للمحترفين، اختباراً قوياً لممثليها: الجزيرة وشباب الأهلي والشارقة، قبل خوضهم دور المجموعات لمنطقة الغرب لدوري أبطال آسيا، المقامة في ضيافة المملكة العربية السعودية انطلاقاً من غدٍ الخميس، حتى 28 أبريل الجاري.

واطمأن الشارقة والجزيرة على جاهزية لاعبيهم، بعد فوز الأول على مضيفه النصر 2 ـ 0، والجزيرة 2 ـ 1، على ضيفهم شباب الأهلي، والذي أشعر جمهوره بالقلق، بعد تلقيه الخسارة الرابعة على التوالي في الدوري للمرة الأولى منذ 16 عاماً، وتحديداً منذ موسم 2006 ـ 2007، عندما خسر في 5 مباريات متتالية.

خدمة جليلة

واعتبر يوسف عبد العزيز لاعب المنتخب الوطني السابق، أن الجولة 20، قدمت خدمة جليلة لممثلي الدولة قبل البطولة الآسيوية، بعدما وفرت «بروفة» قوية لأندية الجزيرة وشباب الأهلي والشارقة، ومكنتهم من الوقوف على المستوى الحقيقي للاعبيهم، والاستقرار على القائمة المشاركة في دوري أبطال آسيا 2022.

وقال: من وجهة نظري، كانت الفرق الثلاثة تحتاج إلى تلك البروفة الرسمية القوية قبل المشاركة في دوري أبطال آسيا، وساعدتهم الجولة كثيراً في الاختيار النهائي لقائمة لاعبيهم في البطولة القارية، والتي تتطلب اللاعبين الأكثر جاهزية بدنياً لمواجهة ضغط خوض 6 مباريات رسمية قوية خلال قرابة الأسبوعين.

حارس «العميد»

أضاف لاعب الجزيرة الأسبق: أتوقع ظهوراً قوياً لممثلي الكرة الإماراتية في دوري أبطال آسيا 2022، خاصة الجزيرة والشارقة إذا حافظا على مستوى الأداء الذي قدماه في الجولة 20، مع تحفظي على شباب الأهلي، والذي يمر بظروف صعبة في الفترة الأخيرة، وهناك حالة من عدم الاستقرار على التشكيلة الرئيسية في المباريات، وأتمنى أن يتخلص الفريق من أخطائه الأخيرة، وينجح في تقديم صورة مغايرة في البطولة القارية.

وأشاد بأداء حارس النصر أحمد شامبيه، في مباراته أمام الشارقة، بعدما نجح في التصدي لثلاث ركلات جزاء من ثلاثة لاعبين مختلفين، وأنقذ فريقه من خسارة ثقيلة في الجولة 20، وقال: شامبيه، دخل التاريخ من أوسع أبوابه، وتصديه لركلات الجزاء الثلاث، يعوض تسببه بهدف الشارقة الأول.

استقرار الدوري

أما على الصعيد التنافسي في دوري أدنوك للمحترفين فلم يكن هناك تغيير كبير على صعيد القمة والقاع في المسابقة، مع فوز العين الصعب وفي الوقت القاتل على ضيفه الوصل 3 ـ 2، ليعزز «الزعيم» صدارته للدوري بوصوله إلى 49 نقطة، فيما واصل الوحدة، ضغطه على القمة، بوصوله إلى 42 نقطة، وحفاظه على المركز الثاني، بعد فوزه على مضيفه الإمارات 4 ـ 2.

واحتفظ كل من الجزيرة والشارقة وشباب الأهلي، بالمراكز الثالث والرابع والخامس بالترتيب بنقاط 41 و39 و30، واحتفظ بني ياس بالمركز السادس برصيد 28 نقطة، رغم خسارته من مضيفه خورفكان 2 ـ 4، مستفيداً من خسارة مطارديه الوصل والنصر وتوقف رصيديهما عند 26 و25 نقطة وتجمدهما في المركزين السابع والتاسع بالترتيب، وكذلك خسارة عجمان من مضيفه الظفرة 0 ـ 3، ليتوقف عند 25 نقطة في المركز الثامن.

كما عزز اتحاد كلباء، موقعه في المركز العاشر بوصوله إلى 23 نقطة، بفوز صعب على مضيفه العروبة 1 ـ 0، واحتفظ خورفكان بمركزه الحادي عشر، بوصوله إلى 21 نقطة، وبات قريباً من تأكيد بقائه بدوري المحترفين، وعلى نفس الخطى يسير الظفرة، والذي رفع رصيده إلى 18 نقطة، واستقر في المركز الثاني عشر، في حين اقترب العروبة والإمارات كثيراً من العودة إلى دوري الدرجة الأولى، مع توقف رصيديهما عند 10 نقاط للعروبة يحتل بها المركز الثالث عشر قبل الأخير، و9 نقاط للإمارات تبقيه في المركز الأخير في جدول ترتيب الدوري.

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