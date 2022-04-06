نهائي كأس رابطة المحترفين 4 مايو على استاد محمد بن زايد

المصدر: وام

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قررت رابطة المحترفين الإماراتية، إقامة نهائي كأس رابطة المحترفين، الذي يجمع بين فريقي العين وشباب الأهلي، في الرابع من مايو المقبل، على ستاد محمد بن زايد في أبوظبي الساعة 7:30 مساءً.

وكانت الرابطة قد بدأت التحضيرات من أجل تنظيم هذه المباراة بأفضل صورة وأعلى المعايير، سيراً على النجاحات التي حققتها في النسخ السابقة، لجعل المناسبة أكثر من مجرد 90 دقيقة كرة قدم، ولكن احتفالية رياضية ومجتمعية متكاملة، تتضمن العديد من الفعاليات المرافقة قبل وخلال اللقاء، وإقامة حملات ترويجية ومبادرات جماهيرية متنوعة.

ويتطلع العين للفوز باللقب للمرة الثانية في تاريخه، بعدما توج به في موسم 2008-2009، فيما حقق شباب الأهلي اللقب خمس مرات "رقم قياسي"، في مواسم: 2011-2012، 2013-2014، 2016-2017، 2018-2019، و2020-2021.

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