كوزمين: نلعب على البطاقة الثانية

المصدر: البيان الرياضي

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أكد المدير الفني لنادي الشارقة، المدرب الروماني أولاريو كوزمين على صعوبة مواجهة فريقه أمام الهلال.

وقال مدرب الشارقة في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "نواجه بطل آسيا وسنؤدي أقصى ما لدينا من أجل الحصول على بطاقه التأهل ولنا أهداف مختلفه عن نادي الهلال ونتمنى تقديم مباراه يستمتع بها المشاهدون".

وأضاف كوزمين: "التأهل كمركز أول صعب في ظل تواجد الهلال ولكن علينا المحاربه في كل مباراه للحصول على بطاقه التأهل حتى لو كان أفضل ثاني".

ويستعد الشارقة لمواجهة نادي الهلال، يوم الجمعة ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

يذكر أن أولاريو كوزمين سبق له العمل، كمديرًا فنيًا لفريق الهلال.

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