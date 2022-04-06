صبار: 6 مباريات مصيرية تنتظر «الصقور»

المصدر: رأس الخيمة- أحمد عيسى

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أكد المغربي وليد صبار لاعب وسط الصقور أن فريقه لن يستسلم للهبوط من دوري أدنوك للمحترفين، رغم وجوده في المركز الأخير بجدول الترتيب برصيد 9 نقاط، مع نهاية الجولة 20 من المنافسة.

وقال صبار: تنتظرنا 6 مباريات مصيرية وحاسمة، يجب أن نلعبها من أجل الفوز، نعلم جيداً أن مهمتنا صعبة جداً، ولكن لابد من القتال وعدم اليأس مادام أن الفرصة موجودة، يجب أن نؤدي دائماً ما علينا في أرضية الملعب وأن نضاعف جهدنا في المرحلة المقبلة وأن نعمل على الاستفادة من فترة توقف الدوري.

مسؤولية

وأشار لاعب وسط الصقور إلى أن فريقه يعيش فترة حساسة وبالغة التعقيد، وأن كل لاعب مطالب بتحمل المسؤولية وأداء دوره على الوجه الأكمل، مؤكداً عدم وجود وقت لإهداره، مشيراً إلى أهمية مراجعة كافة الأخطاء ومضاعفة الجهد حتى يتمكن الفريق من معانقة الانتصارات وتحقيق هدف البقاء.

وعزا وليد صبار خسارة الصقور أمام الوحدة في الجولة 20 من المنافسة بنتيجة 2-4، إلى الأخطاء الفردية، ذاكراً أن فريقه قدم مباراة جيدة وكان قريباً من التعادل حتى الدقائق الأخيرة وأضاف: لعبنا أمام منافس قوي يضم عناصر متميزة في صفوفه لكننا نجحنا في الوصول لشباكه بهدفين والضغط على مرماه، ولو استثمرنا الفرص التي وجدناها لخرجنا بنتيجة أفضل، لكن على الرغم من الخسارة فإن زملائي قدموا مباراة رائعة.

وعاد صبار وقال: مباراة الوحدة أصبحت من الماضي وعلينا التفكير في الجولات الست المقبلة وفي كيفية الاستفادة من فترة التوقف الحالية حتى نتمكن من البقاء في الدوري وأنا على ثقة بأن كل زملائي سيبذلون جهداً كبيراً ومواصلة القتال حتى نهاية المشوار ليبقى الفريق في الدوري.

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