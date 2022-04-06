فوز سبورنتغ لشبونة وبارتيزان على العين وبني ياس في كأس زايد للناشئين

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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حقق بارتيزان الصربي فوزاً كبيراً على حساب بني ياس بثمانية أهداف مقابل لا شيء، ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة الثانية ببطولة كأس زايد الدولية للناشئين تحت 15 سنة، التي ينظمها نادي الوحدة في نسختها الـ 20 بملاعب أكاديمية النادي بالشهامة، بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، وتستمر حتى 14 أبريل الجاري.

وفي الجولة ذاتها حقق سبورتنغ لشبونة البرتغالي الفوز على نظيره العين بهدفين دون رد، في إطار مباريات المجموعة الثانية، ليتصدر بارتيزان المجموعة بفارق الأهداف عن سبورتنغ لشبونة، فيما كانت مباريات الجولة الأولى بالمجموعة الأولى أسفرت عن خسارة الجزيرة 12- 0 من أيندهوفن الهولندي، وخسارة الوحدة 1 - 5 أمام جيلينا السلوفاكي.

من جهته أكد مارتين دي لات مدرب ايندهوفن الهولندي أن أجواء البطولة رائعة خاصة أنها تجري في طقس جيد، وبتنظيم عالي الجودة.

وحرص على تقديم نصائحه لتطوير عمل أكاديميات كرة القدم بالدولة، من خلال التمارين وفق مبادئ وتطبيق هذه المبادئ أثناء المباريات وحتى برامج الفردية للاعبين، مشيراً إلى أن هذا الأمر ناقشه وشرحه مع مدربي ومدير أكاديمية نادي الوحدة لكرة القدم.

وأشاد ممثلو البعثات والأجهزة الفنية للأندية المشاركة بالأنشطة الثقافية وورش العمل المقامة على هامش الجولة الأولى من البطولة، مؤكدين أهمية الاستفادة بمثل هذه الملتقيات والحوارات الفنية، وعلى دور البطولة في توطيد العلاقات بين الأندية وتطبيق أفضل الممارسات، ونقل وتبادل التجارب والخبرات.

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