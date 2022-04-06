شرطة رأس الخيمة تظفر بكأس سباعيات كرة القدم للقيادات الشرطية في الدولة

المصدر: ءدبي - البيان الرياضي

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شهد اللواء أحمد محمد رفيع، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة بشرطة دبي، رئيس أمانة اللجنة المنظمة لاحتفالات اليوبيل الذهبي لوزارة الداخلية، سباعيات كرة القدم للقيادات الشرطية في الدولة، بمناسبة اليوبيل الذهبي لوزارة الداخلية ضمن احتفالات الدولة بعام الخمسين، وذلك بالتعاون مع شركة Visa العالمية في نادي ضباط شرطة دبي، بحضور الدكتور العميد راشد بو رشيد، رئيس مجلس شرطة أبوظبي الرياضي، والدكتورة سعيدة جعفر، المدير الإقليمي، ونائب الرئيس الأول لمجموعة Visa في دول مجلس التعاون الخليجي، وأحمد المرزوقي، نائب رئيس تنفيذي أول والمدير العام للخدمات المصرفية للأفراد في بنك الإمارات دبي الوطني، والصديق المقبول، رئيس التوزيع في بنك أبوظبي التجاري، وأحمد بن صبيح من مجلس دبي الرياضي.

وفي ختام المباراة توج رئيس أمانة اللجنة المنظمة لاحتفالات اليوبيل الذهبي لوزارة الداخلية، فريق القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، بكأس البطولة والميداليات الذهبية، في حين جاء فريق القيادة العامة لشرطة الشارقة في المركز الثاني والميداليات الفضية، وفريق القيادة العامة لشرطة عجمان في المركز الثالث والميداليات البرونزية.

إشادة

وبهذه المناسبة، أشاد اللواء أحمد رفيع برعاية شركة Visa العالمية لسباعيات كرة القدم في أجواء تسودها الإخوة والتعاون، وتسمو بها الروح الرياضية، معرباً عن سعادته بالأداء المتميز الذي شهدته البطولة والروح الرياضية التي تميز بها اللاعبون المشاركون، موجهاً شكره وتقديره للاتحاد الرياضي وشركة Visa العالمية، وكل من أسهم في إنجاح البطولة من خلال حسن التنظيم والإعداد لها.

وأكد أن احتفالات اليوبيل الذهبي لوزارة الداخلية والتي تأتي تزامناً مع احتفالات دولة الإمارات بالعيد الخمسين للاتحاد، وانطلقت من إمارة الفجيرة مروراً بإمارات الدولة، كانت بمنزلة عرس وطني استعرض مسيرة وزارة الداخلية ومنجزاتها عبر العقود الخمسين الماضية، منذ فجر الاتحاد، ورؤيتها واستراتيجيتها الحالية برؤية القيادة الرشيدة، لتمضي مسيرة التميز والريادة بالاستعداد والجاهزية للخمسين عاماً المقبلة.

تأكيد

ومن جهته، أكد العقيد حارب الشامسي، مساعد مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية لشؤون الإدارة، أهمية تفعيل شراكات بناءة ومتميزة مع أصحاب الاختصاص في القطاع الخاص، لافتاً إلى أن الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، تولي اهتماماً كبيراً في هذا السياق، وذلك في سبيل تحقيق التوجهات الاستراتيجية للقيادة العامة لشرطة دبي في أمن وإسعاد المجتمع.

من جانبها، قالت الدكتورة سعيدة جعفر، المدير الإقليمي، ونائب الرئيس الأول لمجموعة Visa في دول مجلس التعاون الخليجي: «تفخر Visa بالتعاون مع شرطة دبي وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي التجاري، لتنظيم سباعيات كرة القدم للقيادات الشرطية في دولة الإمارات العربية المتحدة، بنجاح منقطع النظير، لا سيّما أن كرة القدم تجسد بصورة مثالية للطريقة التي تتبعها Visa في التعاون مع الشركاء في سبيل تحقيق الأهداف المشتركة.

ويتمحور هدفنا المشترك مع هيئات إنفاذ القانون ومنهم شركاؤنا الراسخون في شرطة دبي، حول الحفاظ على الثقة بالمدفوعات الرقمية وحماية العملاء والشركات في دولة الإمارات من حوادث الاحتيال.

وأغتنم هذه الفرصة لأشكر شركاءنا مجدداً على دعمهم الكبير، وجميع اللاعبين المشاركين على حماسهم المتميز، ونتطلع قدماً لمواصلة التعاون مع جميع شركائنا لمكافحة الجرائم الإلكترونية ودعم أجندة التجارة الرقمية في دولة الإمارات».

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