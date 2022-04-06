«رمضانية شباب الحمرية» تتألق في نسختها الأولى

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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افتتح معالي عبد الله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، بطولة شباب الحمرية لكرة القدم في نسختها الأولى «بطولة الفريج»، بمشاركة 4 فرق تنافس في البطولة مكونة من شباب فريج الحمرية، ومن المقرر أن يلعب كل فريق 6 مباريات خلال البطولة والتي تختتم بتتويج الفائزين في 21 أبريل الجاري.

من جانبه، أكد معالي عبد الله محمد البسطي، أن الانتماءات الرياضية تبقى انتماءات أصيلة لا تتغير مع الزمن، متمنياً التوفيق لكافة الفرق المشاركة في تلك الأجواء الرمضانية الرائعة، لا سيما مع مشاركة لاعبين متميزين في الحدث.

في حين، أوضح عبد الله ظاعن الكتبي، منظم البطولة قائلاً: تذكروا هذا الحدث فسيكون الشغل الشاغل في السنوات القادمة لم يكن تجمعاً تنافسياً فقط، بل هو أكثر من ذلك كان عائلياً بحتاً، نعم عائلياً لقد شارك الكبار والصغار، اليوم كان استثنائياً من كل الجوانب ومن روعة التنظيم والحضور الجماهيري المميز.

وأضاف، تلك البطولة تذكير بالبطولات التي كان نجومنا يشاركون بها سابقاً، لها نكهة خاصة ولن تغيب عن المخيلة وستبقى دوماً في الذاكرة، ولعل التزام الجميع بالحضور حتى الجمهور الذي ملأ جوانب الملعب، ما هو إلا دليل على تميز الحدث وشهادة نجاح له قبل حتى الانطلاقة الأولى.

ونوه الكتبي، بعد مرور ما يقارب 25 سنة من الزمن يجتمع الأصدقاء القدامى، ويسترجع الجميع الزمن الجميل بمشاركة أربعة فرق لتتنافس وتتويج الفائز في نهاية البطولة، موجهاً الشكر لكل من ساهم في نجاح الحدث، وسعى لإنجاح البطولة، وجعل هذا الحدث رناناً في أسماع مجتمع الحمرية، لم يكن الأمر سهلاً، نعم لقد كانت هناك صعوبات وتم تفاديها ولله الحمد على مشاركاتكم وتفاعلكم من قريب أو بعيد، السعي وراء النجاح طريقه صعب والأصعب المحافظة عليه، بأيدينا وليس بأيدي غيرنا.

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