مهدي علي: نتطلع لتقديم المستوى المطلوب في أبطال آسيا

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

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أكد مهدي علي المدير الفني لشباب الأهلي، جاهزية الفريق لخوض مباراته الأولى أمام أهال التركماني غداً، على ملعب إستاد مدينة الملك عبد الله الرياضية بمدينة جدة السعودية، ضمن الجولة الأولى للمجموعة الثالثة من دوري أبطال آسيا.

واستهل مهدي، حديثه في المؤتمر الصحفي للمباراة، بتقديم الشكر للجنة المنظمة بالاتحاد الآسيوي، والاتحاد السعودي لكرة القدم، لاستضافة مرحلة المجموعات، مؤكداً أن المباراة الأولى في البطولة دائماً ما تكون مهمة لكل فريق، لأنها تعطي دافعاً معنوياً، وتكون بمثابة بداية جيدة وخطوة أولى لبقية المباريات.

وكشف أن الجهاز الفني لشباب الأهلي لا يملك معلومات كافية عن الفريق المنافس، والذي يعتبر مجهولاً كونها مشاركته الأولى في البطولة الآسيوية، ولكنه عاد وأكد أن التحضيرات للمباراة، سارت بصورة جيدة، مع عودة بعض اللاعبين المصابين، متمنياً أن يقدم الفريق المستوى المأمول.

وأعتبر أن البطولات المجمعة، أفضل من نظام الذهاب والإياب، خاصة للأندية الخليجية، وأوضح إيجابيات نظام التجمع، بالقول: "هذا النظام يجعلك تركز في بطولة واحدة، ويكون الهدف واضحاً، وأنت تؤدي كل المباريات في نفس المكان".

وعن حظوظ شباب الأهلي في الترقي للدور المقبل من البطولة الآسيوية، قال: "من خلال خبرتي كلاعب ومدرب، أرى أن كرة القدم تعترف بالأداء والتحضير للمباراة بغض النظر عن المنافس، ولاعبينا لديهم خبرة بالبطولة الآسيوية، ومن المهم أن تكون جاهزاً للمباراة، وتتعامل مع مجرياتها كما يجب، وبالنسبة لنا المهم أن نكون مستعدين ونسعى لتحقيق هدفنا".

ومن جانبه، قدم ماجد ناصر حارس مرمى وقائد شباب الأهلي، التهنئة للمملكة العربية السعودية بقدوم شهر رمضان المبارك، وبارك لكل السعوديين صعود منتخبهم إلى نهائيات كأس العالم 2022، وتحدث عن مباراة الغد، مؤكداً أنها تكتسب أهمية كبيرة باعتبارها الأولى في مشوار الفريق، وأنهم سيدخلونها بكل تركيز، وقال: "رغم المعلومات الشحيحة عن المنافس، لكن تجاربنا في البطولة الآسيوية كبيرة، وسنبذل كل ما يمكن لإنجاز المطلوب".

وحول تأثير الصيام على الأداء، أوضح أنه يؤثر في بعض الأحيان، مشيراً إلى أنهم يملكون الخبرة، وإلى أن الفريق خاض في العام الماضي البطولة في رمضان، مضيفاً أنهم ربما لم يقدموا المستوى المطلوب في النسخة الماضية، ولكنهم يستهدفون بلوغ الدور الثاني في النسخة الحالية، وكل التركيز منصب على المباراة الأولى.

وأختتم ماجد ناصر حديثه، قائلاً: "لا بد من احترام المنافس بصرف النظر عن أي شئ، وعلينا منحه حقه من الاهتمام حتى لا نفاجأ في المباراة، والتركيز العالي مطلوب، حتى نكسب النقاط الثلاث".

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