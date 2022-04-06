استقبال بالورود لبعثة شباب الأهلي في جدة

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

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حظيت بعثة شباب الأهلي، باستقبال حافل بالورود لدى وصولها فجر اليوم الأربعاء، إلى مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، للمشاركة في دور المجموعات لدوري أبطال آسيا لكرة القدم 2022، حيث يتنافس "فرسان دبي" ضمن المجموعة الثالثة، وتضم إلى جانبه كلا من أهال التركمانستاني، فولاد خوزستان الإيراني والغرافة القطري.

واستقر شباب الأهلي، على قائمة ضمت 26 لاعباً، لخوض غمار البطولة، وهم ماجد ناصر، حسن حمزة، راشد وحارب عبد الله سهيل، سالمين خميس، محمد مرزوق، يوسف ومحمد جابر، وليد عباس، عبد العزيز هيكل، جويليرهم دا سيلفا، أحمد عبد الله جميل، عبد العزيز صنقور، يحيى الغساني، مهدي قائدي، عبد الله النقبي، عمر عبد الرحمن، عيد خميس، ماجد حسن، أحمد نور الله، محمد جمعة، جوستافو اوليفيرا، كارتابيا، عزيز غانييف، توماس أولسن ويوري سيزار.

ولن تكون المهمة سهلة لشباب الأهلي المتأهل إلى نهائي العام 2015، في تصفيات المجموعة الثالثة، وهي المجموعة الوحيدة من مجموعات منطقة الغرب الخمس، والتي تقام في المملكة السعودية من دون وجود ناد ممثل للدولة المضيفة، إذ سيواجه "فرسان دبي"، الوافد الجديد أهال، وهو أول فريق من تركمانستان يلعب في دوري أبطال آسيا منذ فريق نيسا عشق أباد في نسخة 2002-2003، وأية نتيجة إيجابية للوافد الجديد في المجموعة، ستكون نقطة أولى للفريق التركماني في تاريخ البطولة القارية.

كما يواجه "فرسان دبي"، صاحبي الخبرة في دوري أبطال آسيا فولاد والغرافة، وبلغ الثنائي الأدوار الإقصائية مرة واحدة لكل منهما، إذ وصل فولاد دور الـ16 في العام 2014، وبلغ الغرافة ربع النهائي قبل ذلك بأربع سنوات، فيما وصل شباب الأهلي إلى دور الـ16 في آخر ظهور له في العام 2020، وخسر أمام الأهلي السعودي، فيما خرج الغرافة من دور المجموعات في العام 2018، وحل فولاد في ذيل مجموعته العام الماضي.

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