عبد الله العجلة: الشارقة لن يلجأ لـ «كاس» بسبب شاهين

المصدر: دبي- ياسر قاسم

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد عبد الله العجلة رئيس شركة الشارقة لكرة القدم، أن الشارقة آخر نادٍ يفكر في اللجوء لجهة خارجية سواء كانت «فيفا» أو المحكمة الرياضية «كاس»، رداً على العقوبة التي صدرت بحق كابتن الفريق شاهين عبد الرحمن، جاء ذلك في مداخلة هاتفية مع قناة أبوظبي الرياضية، ودافع العجلة في الوقت نفسه عن اللاعب شاهين، مشيراً إلى أن اللاعب لم يرتكب خطأ بهذا الحجم الذي يوازي العقوبة. وقال العجلة: «إذا كان شاهين أخطأ فالحكم الذي صدر ضده عاقب النادي وليس اللاعب»، مشيراً إلى أن شاهين أبدى رغبته في اللعب ولم يرفض الجلوس احتياطياً.

وأوضح العجلة، أن الشارقة يقدم حافزاً للاعبين الذين ينضمون للمنتخب الوطني ولا يشجع أي لاعب على عدم الالتزام بالضوابط، ولكن في الوقت نفسه ليس من المنطق المبالغة في عقوبة غير مبررة.

وتحدث العجلة أيضاً عن القرارات الأخيرة الخاصة بتنظيم عدد اللاعبين الأجانب والمقيمين، مشيراً إلى أن الأندية لم تستشر في هذا القرار، وقال، «إن الوضع الطبيعي كان يفرض مناقشة الأندية قبل صدور مثل هذه القرارات».

وتوقع العجلة مهمة صعبة لفريقه في السعودية في دوري المجموعات الآسيوية، موضحاً أن فريقه لا يضم حالياً أفضل المحترفين الأجانب على عكس الهلال السعودي الذي يعتبر العمود الفقري للمنتخب السعودي.

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