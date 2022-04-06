27 لاعباً ضمن بعثة الجزيرة الآسيوية للرياض

المصدر: أبوظبي: أحمد عيسى

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تغادر فجر اليوم "الأربعاء" بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجزيرة إلى العاصمة السعودية الرياض عبر مطار أبوظبي للمشاركة في دوري أبطال آسيا 2022 مرحلة المجموعات، وتضم البعثة بجانب الجهازين الإداري والفني، 27 لاعباً بقيادة علي خصيف، علي مبخوت، خليفة الحمادي، محمد العطاس، ميلوس، سيريرو، وبقية النجوم، ويرافق البعثة المهاجم أحمد العطاس بقرار من الجهاز الطبي لمتابعة برنامج علاجه وتاهيله.

ويشارك الجزيرة في المجموعة الآسيوية الثانية التي تضم بجانبه الشباب السعودي، القوة الجوية العراقي، مومباي سيتي الهندي، ويستهل "فخر أبوظبي" مبارياته بمواجهة القوة الجوية منتصف ليل بعد غد الجمعة، ويلاقي الشباب صاحب الأرض في ذات التوقيت 11 أبريل، ويواجه مومباي مساء 14 أبريل، ويلتقيه مجدداً 18 أبريل، ثم تتجدد مواجهة القوة الجوية مساء 22 أبريل، ويختتم مبارياته بلقاء الشباب منتصف ليل 26 أبريل، على ان تعود البعثة إلى أبوظبي فجر اليوم التالي مباشرة لمواصلة مشورا الفريق في دوري ادنوك للمحترفين.

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