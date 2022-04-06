العين يستعيد فارق النقاط السبع بثلاثية في الوصل

المصدر: العين - طلحة عبدالله- تصوير - سيف الكعبي

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حقق العين فوزاً غالياً على ضيفه الوصل 3-2 مساء اليوم على ملعب استاد هزاع بن زايد، في قمة الجولة 20 من دوري أدنوك للمحترفين، ليرفع رصيده إلى (49 نقطة) معززاً صدارته ومستعيداً فارق النقاط السبع بينه ووصيفه في الترتيب العام لفرق الدوري، بينما بقي الوصل في (26 نقطة)، وسجل أهداف العين كل من لابا كودجو «هدفين» (ق 30، 80) وكايو كانيدو (ق 61)، بينما سجل للوصل أوليفيرا من ركلة جزاء (ق 42)، وعلي صالح (ق 81).

الشوط الأول

دخل الفريقان إلى أرضية الملعب وكل منهما يسعى وراء هدفه، فالعين صاحب الأرض والمحروم من جماهيره بقرار لجنة الانضباط سعى لتحقيق الفوز من أجل استعادة فارق النقاط السبع التي تقلصت إلى أربع بعد فوز وصيفه الوحدة أمس، فيما عمل الوصل للخروج بأفضل النتيجة، ومنذ الوهلة الأولى سيطر العين على مجريات اللعب ليهدر فرصاً عدة، فيما تحصن الوصل أمام منطقته معتمداً على الهجمات المرتدة، قبل أن يستغل لابا كودجو خطأ فادحاً لحارس الوصل ويسجل الهدف الأول للعين بعد مرور نصف ساعة، وأدرك الوصل التعادل من ركلة جزاء نفذها أوليفيرا.

الشوط الثاني

لم يختلف الحال في الشوط الثاني كثيراً عن ما كان عليه في الأول، حيث استمرت أفضلية العين من حيث السيطرة والمحاولات الهجومية مع تحسن نسبي في تحركات الوصل، وتدخلت تقنية الفيديو لإلغاء هدف عيناوي ثانٍ سجله لابا كودجو، بداعي التسلل، وبعد ذلك بعشر دقائق أحرز كايو كانيدو هدف التقدم للفريق البنفسجي، الذي تراجع، في حين اندفع لاعبو الوصل للهجوم ليصنعوا خطورة بالغة على مرمى خالد عيسى الذي تألق في التصدي لأكثر من تسديدة، واستمر الوصل مسيطراً على مجريات اللعب، خصوصاً بعد دخول محمد عبدالرحمن، ليسجل علي صالح هدف التعادل الثاني قبل أن يحرز لابا كودجو الهدف الشخصي الثاني له والثالث للعين في الدقيقة 89.

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