خورفكان يضرب السماوي بالأربعة ويقترب من تأمين بقائه

المصدر: خورفكان – محمد فضل، تصوير: زيشان أحمد

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أنعش خورفكان حظوظه واقترب خطوة جديدة نحو تأكيد بقائه في دوري أدنوك للمحترفين بعد فوزه العريض على ضيفه بني ياس بنتيجة 4-2 خلال المباراة المثيرة التي أقيمت بملعب صقر بن محمد القاسمي، أحرز رباعية خورفكان كل من أيلتون فيلبي «هدفين» وهدف لدودو، وعبدالله الرفاعي في الدقائق 6، 55، 73، 80، فيما تكفل الثنائي الأرجنتيني سواريز وخمينيز بإحراز هدفي السماوي في الدقيقتين 28، 45 من «ركلة جزاء» ليرفع خورفكان رصيده إلى 21 نقطة ويتجمد رصيد بني ياس عند 28 نقطة في المركز السادس.

وقبيل التقاط الأنفاس أعلن خورفكان عن نفسه مبكراً وتقدم بالهدف الأول، الذي نتج من ركلة ركنية نفذها باربوزا بإتقان لتتخطى الكرة مدافعي السماوي الواحد تلو الآخر، ويتابعها أيلتون في المرمى ليسجل الهدف الأول في الدقيقة السادسة من انطلاقة اللقاء، وعقب الهدف لاحت لخورفكان أكثر من فرصة لتعزيز هدف التقدم، لكن العقاب جاء من الأرجنتيني سواريز، الذي نجح في تعديل النتيجة للضيوف مستفيداً من تمريرة مواطنه خمينيز السحرية في الدقيقة 28.

وفي آخر دقائق هذا الشوط لجأ حكم المباراة محمد خادم لتقنية الفيديو في ثلاث مناسبات، كانت الأولى للتأكد من ركلة جزاء السماوي، التي لم تحتسب، ثم عاد الحكم مرة أخرى ليلغي هدفاً لخورفكان أحرزه البرازيلي دودو من ضربة ثابتة، لكن احتكاك أحد مهاجمي خورفكان مع حارس السماوي فهد الضنحاني أدى لإلغاء الهدف، وفي الدقيقة الأخيرة وقع خليفة مبارك في المحظور مرة أخرى وارتكب مخالفة داخل المنطقة المحرمة ليتم استدعاء الحكم من قبل حكام الفار، الذين أكدوا صحة ركلة الجزاء، والتي تقدم لها الأرجنتيني خمينيز محرزاً الهدف الثاني في الدقيقة 45، لينتهى الشوط الأول بتقدم الضيوف على خورفكان بنتيجة 2-1.

وخلال شوط المدربين تمكن خورفكان من إدراك التعادل عن طريق دودو، الذي قبل هدية زميله إسماعيل الحمادي ليتقدم دودو ويسدد كرة قوية يمين الحارس فهد الضنحاني في الدقيقة 55.

واستغل فيلبي مهاجم النسور خطأ دفاعياً فادحاً لمدافع السماوي صالح الحمادي، الذي فشل في تشتيت الكرة ليخطفها فيلبي ويراوغ الحارس الضنحاني واضعاً الكرة في المرمى الخالي، ليسجل هدفاً ثالثاً في الدقيقة 73، وأضاف المدافع عبدالله الرفاعي هدف خورفكان الرابع من ضربة رأسية محكمة في الدقيقة 80، لينتهي اللقاء بفوز خورفكان 4-2.

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