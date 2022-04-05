«فزاع» يكسب «التحدي» في افتتاح مهرجان نادي دبي الرمضاني

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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كسب فريق فزاع ضربة بداية «سباعيات كرة القدم»، مساء الاثنين، في افتتاح مهرجان نادي دبي لأصحاب الهمم الرمضاني، حينما عبر «شركاء التحدي» 5 - 2 بعد مباراة مثيرة، فيما كانت السعادة لفريق السعادة، بعد اكتساحه التعاون 9 - 0 في المباراة الثانية، بينما ابتسمت المباراة الثالثة لشباب الوطن، الذي نجح في الفوز على إكسبو 4- 1.

جدير بالذكر أن المشاركين في النشاط الرياضي يتنافسون على ألقاب منافسات عدة، أبرزها سباعيات كرة القدم، تنس الطاولة، الطائرة، الريشة الطائرة، البوتشي، الرماية، الشطرنج، البولينغ، إضافة إلى ألعاب ترفيهية رياضية لأصحاب الإعاقات الشديدة والبولينغ الترفيهي.

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