عبدالعزيز النعيمي يفتتح «رمضانية عجمان» للدوائر الحكومية

المصدر: عجمان - ياسر قاسم

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تحت رعاية سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، افتتح الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان، النسخة الثانية من الدورة الرياضية للدوائر الحكومية والمؤسسات في إمارة عجمان والتي تنظمها دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان وبالتعاون مع مركز كواترو الرياضي وذلك ضمن فعاليات رمضان عجمان التي تضم بطولة كرة القدم وبطولة بادل تنس وبرنامج اللياقة البدنية للسيدات، بالإضافة إلى مسابقتي كرة الطائرة وبطولة الرماية.

وأشاد الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي بالدعم الكبير الذي تحظى به الفعاليات والأنشطة الرياضية والمجتمعية من قيادتنا الرشيدة إيماناً منها بأهمية الرياضة ودورها المهم في تعزيز الأسس السامية والنبيلة بين فئات المجتمع كافة، مؤكداً أهمية الدورة الرياضية التي تقام في الشهر الفضيل والتي تأتي تماشياً مع التوجهات الوطنية التي تحرص عليها حكومة عجمان في مختلف المجالات بفضل النظرة الثاقبة لصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وتوجيهات سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي.

وأعرب عن شكره وتقديره لدائرة الموارد البشرية بعجمان واللجنة المنظمة وللقائمين على البطولة وعلى جهودهم الكبيرة في تنظيم هذا الحدث وترسيخه مناسبة اجتماعية ورياضية متميزة، وأشاد بالفرق المشاركة في الدورة في مختلف المسابقات قائلاً إن مشاركة 12 فريقاً في مسابقة كرة القدم و16 فريقاً في كرة الطائرة و20 فريقاً في بادل تنس تعطي البطولة زخماً كبيراً، متمنياً للمشاركين في البطولة النجاح والتوفيق.

جولة تفقدية

وقام الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي بجولة تفقدية في المرافق المختلفة للبطولة تعرف من خلالها إلى مشاريع الشباب المختلفة، وملاعب كرة القدم وملعب بادل تنس وملعب كرة الطائرة بالإضافة إلى صالة اللياقة البدنية المخصصة للسيدات، كما افتتح مركزاً رياضياً جديداً في مركز كواترو وهو مركز آيس تاب للاستشفاء البدني.

وحضر الافتتاح راشد عبدالرحمن بن جبران السويدي المدير العام لدائرة الموارد البشرية رئيس اللجنة المنظمة العليا للبطولة وعبدالله سعيد النعيمي وعبدالله الحمراني، المدير العام لدائرة التنمية الاقتصادية، وعبدالرحمن النعيمي، المدير العام لدائرة البلدية والتخطيط وعمر المهيري، المدير العام لدائرة الأراضي والتنظيم العقاري، وسهيل الهاشمي الرئيس التنفيذي لمجموعة سيتي فلاش الراعي الرئيس للبطولة، وأحمد الرئيسي نائب رئيس اللجنة المنظمة والمشرف العام على البطولة، وعبدالعزيز عبدالله مدير البطولة.

من جانبه، أكد راشد عبدالرحمن بن جبران السويدي المدير العام لدائرة الموارد البشرية، رئيس اللجنة المنظمة أهمية هذا الحدث الرياضي الذي يحمل غايات سامية ويعكس التفاعل الإيجابي في المشاركات المجتمعية ونشر الوعي والثقافة الرياضية بين الموظفين، ورفع مستوى الكفاءة البدنية، والقدرات الحركية والمهارة، وتوطيد العلاقات وتعزيز روح التعاون والتواصل والمنافسة بين الدوائر الحكومية والمؤسسات في إمارة عجمان، وترسيخ المفاهيم الرياضية بالشكل الصحيح، مشيراً إلى أن التنظيم يأتي تعزيزاً للمسيرة الحافلة في العمل على بناء الإنسان والمورد البشري والتي تعد أهم أولويات القيادة الرشيدة.

نتائج اليوم الأول

وجاءت مباريات الجولة الافتتاحية لمنافسات كرة القدم والتي أقيمت على ملعب مركز كواترو الرياضي قوية ومثيرة وعامرة بالأهداف وسط حضور جماهيري كبير تجاوز ألف متفرج، إذ أسفرت عن فوز فريق دائرة البلدية والتخطيط على فريق دائرة الأراضي والتنظيم العقاري 9-0، ونال عصام علاء الذي سجل «هاتريك» نجومية المباراة، وتغلب فريق القيادة العامة لشرطة عجمان على جامعة عجمان 4-3، وحصل محمد زهران النعيمي على نجومية المباراة، بينما انتهت نتيجة المباراة الثالثة بفوز الإدارة العامة للدفاع المدني على دائرة التنمية الاقتصادية 4-صفر، وتم اختيار محمد عبدالله الدوسري رجلاً للمباراة.

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