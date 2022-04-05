انطلاق بطولة الوفاء الرمضانية في حديقة ند الحمر

المصدر: دبي- البيان الرياضي

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شهد اللواء سعيد حمد بن سليمان آل مالك، مدير مركز شرطة الراشدية، افتتاح بطولة الوفاء الرمضانية لكرة القدم 2022 في نسختها الرابعة، والتي تنظمها القيادة العامة لشرطة دبي بالشراكة مع بلدية دبي ومجلس دبي الرياضي في حديقة ند الحمر وتستمر حتى 19 من شهر رمضان.

وأشاد اللواء سعيد حمد بن سليمان آل مالك، مدير مركز شرطة الراشدية، بالشركاء الاستراتيجيين، بلدية دبي ومجلس دبي الرياضي ومبادرة الروح الإيجابية، مؤكداً حرص القيادة العامة لشرطة دبي على المساهمة في بناء مجتمع أكثر أمناً، ونشر الوعي الفكري بين جميع المواطنين والمقيمين بصورة عامة، وحثهم وتشجيعهم على التواصل مع الشرطة، وبناء علاقات مجتمعية إيجابية من خلال العمل الاجتماعي الهادف، وترسيخ قيم التعاون والتلاحم، ونشر الثقافة الأمنية.

وأضاف إن تنظيم الدورة الرمضانية هذا العام هو امتداد للنجاحات التي حققتها دورة الوفاء الرمضانية في نسخها السابقة، مؤكداً أن الدورة إحدى مبادرات مركز شرطة الراشدية للتواصل مع قاطني منطقة اختصاص المركز، والاستماع لمشكلاتهم والعمل على حلها، وتدارك الإشكاليات الواقعة، وتوثيق العلاقة بين شرطة دبي والأفراد من خلال التواصل والتعاون والعمل معاً لبناء مجتمع أكثر أمناً.

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ومن جانبه، أكد العقيد علي خلفان المنصوري مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع بالنيابة، ورئيس مبادرة الروح الإيجابية بالنيابة، إن المبادرة نجحت في خفض الظواهر السلبية بنسبة 40 % على مدار خمس سنوات، وتحديداً من عام 2017 وحتى العام الماضي 2021، وتحقيق نسبة رضا عن المبادرة بلغت 96 %، كما أن البطولة تأتي ترجمة لأهداف مبادرة «الروح الإيجابية» المجتمعية، المتمثلة بالارتقاء بجودة الحياة وتعزيز الانسجام الاجتماعي وتحقيق حياة سعيدة في الأحياء السكنية، والعمل على نشر الوعي والارتقاء بالسلوك الاجتماعي، إلى جانب ترسيخ عدة قيم منها التسامح والتعايش بين أفراد المجتمع واحترام الآخرين وتقبلهم مع نبذ كافة أشكال الكراهية، إضافة إلى نشر الثقافة الرياضية والاستفادة من الرياضة كأداة اجتماعية فاعلة لاستغلال أوقات الفراغ بما يعود بالنفع على كل أفراد المجتمع بمختلف فئاتهم وأعمارهم، وهو ما تحرص شرطة دبي على تحقيقه من خلال الأنشطة والفعاليات التي تنظمها سنوياً.

من جهته، أوضح غانم أحمد، منظم الدورة، أن دورة الوفاء تستمر حتى 19 من شهر رمضان الكريم، بمشاركة 13 فريقاً مقسمة على 3 مجموعات، وتستهدف ملء أوقات فراغ الشباب بالفعاليات الهادفة في جو رياضي تنافسي، وتوجيههم نحو استثمار طاقاتهم الرياضية بما يسهم في صقل مواهبهم ومهاراتهم.

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