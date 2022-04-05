تنظيم مميز لنهائي أغلى الكؤوس

المصدر: (دبي- العوضي النمر)

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تتواصل مشاورات اتحاد الكرة من أجل إخراج المباراة النهائية لبطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، بشكل متميز، حيث سيتم التعاون مع بعض الشركات المتخصصة للترتيب لإخراج الاحتفالية بصورة مشرفة تتناسب مع مكانة المسابقة، وبمجرد الانتهاء من كافة الترتيبات ستقوم لجنة المسابقات بالكشف عن برنامج ليلة الكأس. وكان اتحاد الكرة اعتمد موعد المباراة النهائية للكأس الغالية التي تجمع الوحدة والشارقة يوم 11 مايو المقبل باستاد هزاع بن زايد، علماً بأن المباراة تحسم بركلات الجزاء مباشرة عند انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل، ويبحث الشارقة في المباراة عن لقبه التاسع، في حين يتطلع الوحدة للحصول على اللقب الثالث.

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