الوحدة يسترد الوصافة بـ«رباعية الصقور»

المصدر: متابعة – محمد فضل، محمد صادق، أحمد عيسى

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استرد الوحدة وصافة دوري أدنوك للمحترفين بفوزه أمس على الإمارات 4 - 2 بالجولة 20، ورفع رصيده إلى 42 نقطة متفوقاً على الجزيرة الذي تراجع ثالثاً بفارق نقطة، شهدت المباراة طرد لاعب الوحدة عبد الله الكربي في الزمن المهدر بالبطاقة الحمراء بعد منحه البطاقة الصفراء الثانية، تقدم «العنابي» بهدفي عمر خربين وفابيو مارتينيز في الدقيقتين 15 و 25، نجح سعيد الكعبي في إحراز هدف الإمارات الأول في الدقيقة 41، وأضاف الوحدة الهدف الثالث بالدقيقة 52 بتوقيع جواو بيدرو من ركلة جزاء ثم الرابع عن طريق بالدقيقة 60، وقلص «الصقور» الفارق بعد 3 دقائق بالهدف الثاني عن طريق وليد صبار.

وواصل الظفرة نتائجه الإيجابية وتغلب على عجمان بثلاثة أهداف نظيفة، وتقدم الظفرة بهدف من «نيران صديقة» سجله لاعب عجمان بلال يوسف في الدقيقة 36، وأضاف وليد عمبروكانديدو هدفين بالدقيقتين 83 و 88.

ووضع اتحاد كلباء حداً لهزائمه مستعيداً نغمة الفوز وتغلب على العروبة بهدف من ركلة جزاء سددها التوغولي بينال ملابا في الدقيقة 82، واحتسب الحكم الركلة بعد الرجوع لتقنية الفيديو، ووصل كلباء برصيده إلى 23 نقطة.

مباراتان الليلة

ويستضيف العين المتصدر صاحب الـ 46 نقطة في العاشرة من مساء اليوم، فريق الوصل «26 نقطة» باستاد هزاع بن زايد، في قمة رمضانية تخطف الأنظار رغم إقامتها بلا جماهير وفقاً لقرار لجنة الانضباط، وتعتبر المباراة بمثابة اختبار قوي جديد لصدارة العين خصوصاً بعد أن قلص الوحدة والجزيرة فارق النقاط، ويغيب عن العين البرازيلي إريك دي منيزيس للإيقاف، وجوناتاس المصاب، وعبر الأوكراني، سيرجي ريبروف، مدرب العين، عن أسفه لإقامة المباراة بلا جماهير، وأكد البرازيلي هليمان مدرب الوصل أن كرة القدم بدون جماهير، لعبة بلا روح.

ويتطلع خورفكان «18 نقطة» لاستعادة نغمة الفوز، عندما يستقبل ضيفه بني ياس «28 نقطة» بملعب صقر بن محمد القاسمي في العاشرة مساء، ويخوض الفريقان المواجهة بذكريات التعادل في الدور الأول.

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