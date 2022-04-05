وفد اتحاد الكرة يشارك في ورش المونديال

المصدر: (دبي - البيان)

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شارك وفد اتحاد الكرة في ورش عمل نهائيات كأس العالم 2022، في الدوحة، والتي أقيمت بحضور إنفاتينو رئيس «فيفا» وممثلي منتخبات المونديال، وتناولت الورش اللائحة الفنية والإدارية للمونديال والجوائز وحقوق البث التلفزيوني ومبيعات التذاكر والعمليات التسويقية والأمور الطبية.

وضم وفد اتحاد الكرة أحمد الطنيجي عضو لجنة المنتخبات مشرف المنتخب، وياسر سالم مدير المنتخب الأول، وأروابارينا مدرب «الأبيض»، وسالم النقبي المسؤول الإعلامي، وحسان فهد رئيس قسم دعم المنتخبات، ومحمد جاسر منسق الفعاليات، ومحسن الظبياني مرافق المنتخب، كما شارك اروابارينا في ورشة عمل مدربي المونديال. وقام الوفد بجولة في ملاعب المونديال ومنشآت التدريبات

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