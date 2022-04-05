شمبيه يدخل التاريخ في 24 دقيقة

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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دخل أحمد شمبيه حارس مرمى النصر التاريخ في دوري أدنوك للمحترفين، بعد أن أصبح أول حارس إماراتي يتصدى لثلاث ركلات جزاء في شوط واحد وخلال 24 دقيقة فقط من 3 لاعبين مختلفين، جاء ذلك خلال المباراة التي خسرها فريقه من الشارقة، أول من أمس، بثنائية نظيفة بالجولة 20، لكنه استحق لقب نجومية المباراة لإنقاذه «العميد» من خسارة ثقيلة.

وتصدى شمبيه للركلة الأولى التي سددها مالانغو في الدقيقة 72 ثم تألق مرة أخرى في التصدي لركلتين من أقدام كايو لوكاس وسالم صالح في الدقيقتين 92 و96.

وهذه ليست المرة الأولى التي يبرز فيها شمبيه كأحد أمهر حراس المرمى في التصدي لركلات الجزاء، حيث نجح في التصدي للعديد من ركلات الجزاء في مختلف المسابقات، وأسهم في صعود النصر إلى أكثر من نهائي من مختلف المسابقات، كما لعب دوراً بارزاً في جميع الألقاب التي حصدها العميد في السنوات الأخيرة بداية من كأس الأندية الخليجية في 2014، ثم اللقب الأول لكأس الخليج العربي في 2015، وكأس صاحب السمو رئيس الدولة في 2015، ولقب كأس الخليج العربي 2020. ويعد شمبيه أحد أبرز حراس المرمى في دوري الخليج العربي ومن بين الحراس الأكثر ظهوراً في مسابقات رابطة المحترفين في السنوات الأخيرة، إلى جانب كل من علي خصيف وماجد ناصر وخالد عيسى.

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