اتحاد الكرة يحسم قضية إعداد الأبيض لمواجهة الكنغارو

المصدر: دبي - العوضي النمر

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يحسم مجلس إدارة اتحاد كرة القدم في اجتماعه مساء الخميس المقبل، برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي قضية برنامج إعداد الأبيض استعداداً لمواجهة الكنغارو الأسترالي في الملحق الآسيوي المؤهل لمونديال 2022، المقررة إقامته 7 يونيو المقبل في الدوحة، في مباراة واحدة فاصلة، يلاقي الفائز بنتيجتها صاحب المركز الخامس في تصفيات أمريكا الجنوبية فريق بيرو.

وسيتم عرض وجهة نظر لجنة المنتخبات المنبثقة من الاجتماع الذي تم عقده مع الأرجنتيني اروابارينا مدرب المنتخب، والتي تطالب بمنح المنتخب فترة أسبوعين لإعداد الفريق بشكل جيد ولعب مباراة ودية قبل المواجهة الحاسمة، فمن المقرر أن ينتهي «دوري أدنوك» 27 مايو المقبل، وبالتالي لن يكون هناك متسع من الوقت للتحضير الكافي، وخاصة أنه في حال الفوز في الملحق ستقام المباراة الأخرى مع بيرو يوم 14 من الشهر نفسه، ما يتطلب جهوزية طيبة للمنتخب.

سيناريوهات

وطلب رودولفو اروابارينا إقامة معسكر الأبيض بعد انتهاء الدوري مدة أسبوعين، يتخلله لعب مباراة ودية مع أحد المنتخبات قريبة الأداء من المنتخب الأسترالي، من أجل الاستقرار على تشكيلة اللعب وتطبيق الخطة المناسبة التي سيخوض بها اللقاء، إضافة إلى الاطمئنان على عناصر الفريق كافة وخاصة لاعبي الوسط والهجوم، وهما من الأعمدة الرئيسة التي يعتمد عليها المدرب في مباراة الملحق، بعد أن شهد التجمع الماضي غيابات متعددة في مباراتي العراق وكوريا الجنوبية.

وهنا عدة سيناريوهات ستتم مناقشتها في الاجتماع، منها انتهاء الدوري في موعده 27 مايو ومن ثم بدء تجمع المنتخب، ولكن هذا السيناريو لم ينل رضا المدرب أروابارينا ولذلك طلب فترة أسبوعين لإعداد الفريق.

جولات

وهناك سيناريو أقرب للتطبيق وهو ضغط أيام الجولات الأخيرة للدوري، وإقامة مباريات الجولات الأخيرة في يوم واحد بدلاً من يومين أو ثلاثة لتوفير 4 أو 5 أيام إضافية للمنتخب للحصول على الوقت الكافي للتجمع وفق رغبة المدرب، على أن يبدأ التجميع من 24 مايو وفق رغبة المدرب. كما يوجد سيناريو ثالث بإقامة الجولات الثلاث الأخيرة دون الدوليين، ما يمنح المنتخب وقتاً كافياً للتحضير، ولكن هذا السيناريو ربما لن ترضى به الأندية في ظل عدم حسم صراع المنافسة الساخن في الدوري.

مراقبة

من جهة أخرى، قرر الجهاز الفني للمنتخب مراقبة مباريات الفرق المشاركة في دوري أبطال آسيا وهي الشارقة والجزيرة وشباب الأهلي، والتي ستقام المباريات في الفترة من 7 إلى 17 من الشهر الجاري في العاصمة السعودية الرياض، من أجل الوقوف على مستوى اللاعبين والاطمئنان على اللاعبين الدوليين بصفوفهم، ولذلك سيقوم أحد أفراد الجهاز الفني بالسفر إلى السعودية ومراقبة أداء اللاعبين في تلك المباريات.

كما يقوم الجهاز الفني بالكامل بمراقبة أداء اللاعبين في دوري أدنوك، للوقوف على مستوياتهم والاطمئنان على اللاعبين الذين تعرضوا لإصابات وإيقافات في الفترة الماضية تمهيداً لاختيار أفضلهم للمنتخب في التجمع المقبل.

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