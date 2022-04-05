30 لاعباً في «البرنامج الوطني»

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

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اختتمت المرحلة الثالثة من مشروع البرنامج الوطني لتطوير الناشئين الذي انطلق في شهر أغسطس الماضي وتضمنت تدريبات منتظمة على مدار ستة أشهر متواصلة، بمشاركة 125 لاعباً من أندية الدولة، وتقليص العدد النهائي في مراحل المشروع الثلاث ليصبحوا 30 لاعباً يُشكلون نواة لمنتخبنا الوطني للناشئين مواليد 2008 «تحت 14 عاماً».وقال حميد أحمد الطاير عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، رئيس لجنة المنتخبات الوطنية والشؤون الفنية: نسعى لتكوين منتخبات وطنية على أسس تدريبية وفلسفة كروية موحدة تتواكب مع مستجدات اللعبة الشعبية الأولى.

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