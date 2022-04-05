الجولة 26 لـ«الهواة» ترفض البوح بكامل الأسرار

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

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رفضت الجولة 26 من دوري الدرجة الأولى البوح بكامل الأسرار، وحملت في طياتها مفاجأة لم يتوقعها جمهور دبا الفجيرة «المتصدر»، بعد سقوط «النواخذة» في فخ التعادل السلبي أمام الجزيرة الحمراء صاحب المركز الثامن، والبعيد تماماً عن مناطق التأهل ليفرط المتصدر في نقطتين ولكنه بالتأكيد ظل ممسكاً بزمام الأمور في القمة بعد أن وصل برصيده إلى 65 نقطة بفارق 7 نقاط عن أقرب ملاحقيه فريق البطائح الوصيف بـ58 نقطة، و9 نقاط عن العربي الثالث بـ56 نقطة.

سيناريو

وسيكون سيناريو الصعود لدوري الأضواء والشهرة مؤجلاً ومرهوناً بنتائج الجولة المقبلة التي ربما تعجل بتأهل «النواخذة» إذا قدر له الفوز على فريق سيتي صاحب المركز الأخير مع انتظار نتيجة لقاء العربي والتعاون إذا وضعنا في الاحتساب غياب البطائح عن خوض مواجهات هذا الأسبوع بسبب الراحة الإجبارية وإذا فاز العربي ودبا فإن بطاقة الصعود الأولى ستؤجل للجولة 28، أما إذا تعادل العربي في رأس الخيمة أو تعرض للهزيمة مع فوز دبا فيضمن للأخير حسم الورقة الأولى.

فوز

وكان البطائح قد ضمن العلامة الكاملة في الجولة الماضية بفوزه على حتا 3-1 وهو العاشر على التوالي للفريق في المسابقة في وقت حقق فيه العربي فوزاً صعباً على الرمس بهدف المنقذ اليكس، وتمسك لاعبو دبا الحصن بحظوظهم وتمكن من تحقيق الانتصار على التعاون 3-2 ليصل برصيده 53 نقطة، كما ضرب الحمرية بقوة وتجاوز سيتي الأخير بخماسية، وفشل الفجيرة في فك شيفرة شباك «غلف اف سي» بعد نهاية مباراة الفريقين على وقع التعادل السلبي، وتوهج مسافي وحقق فوزاً عريضاً على الذيد بنتيجة 3-1.

مصير

ويبدو أن مصير العربي في خطف الورقة الثانية لا يزال بيد لاعبي الفريق إذ يتعين على رجال المدرب محمد جالبوت تحقيق الفوز في المباريات الأربع المتبقية من عمر المسابقة من دون النظر لنتائج البطائح الذي ينتظر أي تعثر لممثل أم القيوين، وسيكون الخطأ ممنوعاً على لاعبي العربي أمام التعاون وذلك للإبقاء على حظوظهم قائمة باحتلال المركز الثاني قبيل قادم المواجهات المثيرة لكل من العربي والبطائح ويلاقي الأخير كلاً من الرمس والتعاون والحمرية وهي مواجهات سهلة على الورق ولكنها ستكون في غاية الصعوبة على أرضية الملعب، أما العربي فيواجه التعاون، والحمرية، ودبا، والفجيرة.

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