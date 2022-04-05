كوزمين ينتقد قرار إيقاف شاهين مع الشارقة

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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انتقد الروماني أولاريو كوزمين مدرب الشارقة، بشدة قرار لجنة الانضباط حول معاقبة مدافعه شاهين عبد الرحمن بـ 4 مباريات بسبب مخالفات إدارية وفنية أثناء تواجده مع المنتخب الوطني قبل مباراته الأخيرة أمام العراق في التصفيات المؤهلة لمونديال 2022، مشيراً إلى أنه يشعر بالانزعاج وبخيبة أمل كبيرة، لأن القرار يعني غياب شاهين عن نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة.

جاءت تصريحات كوزمين عقب فوز فريقه الشارقة بثنائية نظيفة على النصر في الجولة 20 لدوري أدنوك، أول من أمس، وقال المدرب الروماني: سعيد بالنتيجة ولكن لدي خيبة أمل كبيرة من بعض الأمور، كيف يتم معاقبة لاعب في ناديه بسبب خطأ ارتكبه في المنتخب الوطني، ما ذنب النادي، كان عليهم الاكتفاء بمعاقبته على مستوى المنتخب، لا أستطيع تفهم ما يحدث، عقلي لا يستوعب ذلك.

ووصف كوزمين قرار إيقاف شاهين بالغريب، وأضاف: نحن أوصلنا اللاعب للمنتخب، ما حدث بعد ذلك لا علاقة لنا به، والعقوبة يجب ألا يتحملها النادي، هل إذا كان لاعباً في ريال مدريد سيتم إيقافه عن ناديه.

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