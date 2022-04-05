حصد 3 نقاط غالية.. الظفرة يكرر تفوقه على عجمان بثلاثية نظيفة

المصدر: أبوظبي – محمد صادق - تصوير - سيف الكعبي

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واصل الظفرة نتائجه الإيجابية تحت قيادة مدربه المغربي بدر الدين الإدريسي، الذي تولى المهمة بعد إقالة البرازيلي روجيرو ميكالي، بفوزه على ضيفه عجمان بثلاثة أهداف نظيفة، ضمن مباريات الجولة الـ 20 من دوري أدنوك للمحترفين.

وحصد الظفرة مع الإدريسي 7 نقاط من أصل 9 مباريات خلال 3 مباريات قاد خلالها الفريق، ليرفع «الفارس» رصيده إلى 18 نقطة، في المركز الثاني عشر، ويتقدم خطوة أخرى نحو منطقة الأمان، بعد أن وسع الفارق مع العروبة صاحب المركز قبل الأخير إلى 8 نقاط، ومع الإمارات متذيل الترتيب إلى 9 نقاط.

وكرر الظفرة تفوقه للمرة الثانية على عجمان هذا الموسم، بعدما فاز في الدور الأول 3-1، ليتلقى «البرتقالي» الهزيمة الثالثة له على التوالي، ويتوقف رصيده عند 25 نقطة في المركز الثامن.

تقدم الظفرة بهدف عكسي عن طريق لاعب عجمان بلال يوسف الذي سجل بالخطأ في مرماه في الدقيقة 36.

وأضاف البديل وليد عمبر الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 83، قبل أن يبصم البرازيلي لوكاس كانديدو على فوز الظفرة بالهدف الثالث في الدقيقة 86.

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