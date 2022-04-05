ركلة جزاء تنقذ نمور كلباء أمام العروبة

المصدر: الفجيرة – محمد فضل - تصوير- زيشان احمد

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وضع اتحاد كلباء حداً لهزائمه المتلاحقة في دوري ادنوك للمحترفين وتمكن النمور من استعادة النغمة بعد مرور 8 مباريات لم يتذوق فيها الفريق طعم الانتصار ويعود آخر فوز حققه الفريق في الدوري على خورفكان يوم 31 ديسمبر الماضي، وجاء الانتصار هذه المرة خارج القواعد على فريق العروبة بهدف نتج عن ركلة جزاء سددها التوغولي بينال ملابا في الدقيقة 82 ليصل كلباء برصيده إلى 23 نقطة فيما بقى العروبة بنقاطه العشرة لتزداد وضعيته تأزماً في المركز قبل الأخير.

وانتهى الشوط الأول عن وقع التعادل السلبي على مستوى النتيجة والأداء، بعد أن ساد الحذر الشديد أجواء شوط اللاعبين، وكان واضحاً كثرة أخطاء حُراس مرمى كل فريق وذلك بسبب انعدام التجانس التام بين حماة العرين وخطوط الدفاع وكاد جمال عبدالله حارس مرمى كلباء أن يكلف فريقه هدفاً إثر خروجه الخاطئ من مرماه لاستقبال إحدى الكرات العرضية لكن رأسية رضاء عطاس لاعب العروبة جانبت المرمى، وفي المقابل صحح مدافع العروبة يوسف اولاتونجي الخطأ الذي وقع فيه الحارس احمد الحوسني بعد سقوط الكرة من يده قبيل أن تصل لمهاجم النمور بينال ملابا لينتهي الشوط الأول بتعادل سلبي.

وفي الشوط الثاني دفع مدرب كل فريق بعدد من اللاعبين البدلاء لإحداث الفارق وتغيير لوحة النتيجة الصفرية وبحلول الدقيقة 82 وبعد العودة لتقنية الفيديو «الفار» احتسب حكم المباراة عمر آل علي ركلة جزاء اثر ارتطام الكرة باللاعب البديل كايكي تقدم للركلة بينال ملابا محرزاً هدف المباراة الوحيد ليعود النمور من ملعب الفجيرة بثلاث نقاط غالية.

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