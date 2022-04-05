الوحدة يسترد وصافة الدوري برباعية في شباك الصقور

المصدر: رأس الخيمة: أحمد عيسى

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أسترد الوحدة سريعاً وصافة دوري أدنوك للمحترفين بعد فوزه على مضيفه الإمارات 4-2 في لقاء الفريقين مساء الاثنين بالجولة 20 من المنافسة، والتي قدم خلالها الفريقان مستوى متميزاً، وشهدت طرد لاعب الوحدة عبد الله الكربي في الزمن المهدر بالبطاقة الحمراء بعد منحه البطاقة الصفراء الثانية، النتيجة رفعت رصيد «أصحاب السعادة» إلى 42 نقطة في المركز الثاني خلف العين، فيما تواصلت معاناة «الصقور» الذي بقى برصيد 9 نقاط في الترتيب الأخير، ليتأزم موقفه أكثر مع اقتراب المنافسة من بلوغ خط النهاية وتقدم الظفرة منافسه على البقاء في عدد النقاط.

بدأت المباراة بطريقة متوازنة من الفريقين في الهجوم والدفاع مع تقاسم السيطرة وتبادل الهجمات، وبعد الدقائق الأولى تمكن الوحدة من انتزاع الأفضلية وترجم جهوده بالهدف الأول الذي حمل توقيع عمر خربين في الدقيقة 15 بتهديفة من خارج الصندوق، وأضاف زميله فابيو مارتينيز الهدف الثاني في الدقيقة 25، لكن الصقور رفض الاستسلام وسعى لتعديل النتيجة، وسط تبادل الهجمات، حتى نجح مهاجمه سعيد الكعبي في إحراز هدف تقليص الفارق في الدقيقة 41 بعد مجهود من جوزيف انتهى عليه الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني تواصل اللعب الجاد بين الفريقين ونجح الوحدة في إضافة الهدف الثالث مبكراً وتحديداً عند الدقيقة 52 بتوقيع جواو بيدرو من ركلة جزاء، ومنح الهدف أفضلية واضحة للفريق الضيف الذي فرض سيطرته وواصل هجومه بحثاً عن المزيد من الأهداف وتأمين تقدمه، لينجح في إضافة الهدف الرابع بواسطة عمر خربين في ثاني أهدافه الشخصية عند الدقيقة 60، لكن الصقور تمكن من تقليص الفارق بعد 3 دقائق بإحراز الهدف الثاني عن طريق وليد صبار، لتشتعل المواجهة بلعب مفتوح ورغبة الفريقين في معانقة الشباك، لتضيع بعض الفرص أبرزها حالة انفراد ادارلن ريس مهاجم الصقور والتي أنقذها فارس جمعة، وشهدت الدقائق الأخيرة أفضلية واضحة للصقور لتعديل النتيجة، لكن دون جدوى حتى أعلن الحكم محمد عبد الله عن نهاية المباراة بفوز الوحدة برباعية مقابل هدفين.

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