شراكة 3 سنوات بين الجزيرة والدار العقارية

المصدر: أبوظبي: البيان الرياضي

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أعلن نادي الجزيرة عن اتفاقية شراكة مع شركة الدار العقارية الرائدة في مجال تطوير وإدارة العقارات تصبح بموجبها «الدار» الشريك العقاري الرسمي للنادي بعقد يمتد 3 سنوات، تقوم خلاله الشركة بتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية الواسعة في سوق العقارات في أبوظبي للقاعدة الجماهيرية الكبيرة لنادي الجزيرة، وتهدف الشراكة إلى تقوية الجهود المشتركة الرامية لتقديم تجارب مميزة للمشجعين والعملاء، وبموجب الاتفاقية ستظهر علامة الشركة في ملعب محمد بن زايد خلال جميع مباريات فريق الجزيرة على مدار الموسم. وعبر علي يوسف الحمادي، المدير التنفيذي لمجموعة نادي الجزيرة، في معرض حديثه عن سعادته بالشراكة مع الدار للتطوير العقارية التي تتبنى نهجاً ريادياً في تطوير الحلول المرنة والمبتكرة لتعزيز رضا العملاء وكسب ولائهم، وهي استراتيجية ناجحة تطابق بشكل كبير سعي نادي الجزيرة للتواصل الإيجابي المستمر مع الجماهير، والارتقاء بتجارب تشجيع الفريق ومشاهدة المباريات والفعاليات في النادي واستاد محمد بن زايد.

وأكد راشد العميرة، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية لدى الدار العقارية أن الشراكة مع نادي الجزيرة تعتبر امتداداً لجهود الشركة في تشجيع نمط حياة صحي ونشط لدى الجميع وتتسق مع استراتيجية الشركة فيما يتعلق بالتأثير المجتمعي والبيئة والحوكمة المؤسسية، نتطلع للعمل مع نادي الجزيرة للوصول إلى فئة أوسع من الجمهور.

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