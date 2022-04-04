16 فريقاً في بطولة الفرجان الرمضانية برأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة: البيان الرياضي

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تنطلق مساء اليوم، بطولة الفرجان الرمضانية العاشرة لكرة القدم، التي تنظمها جميعة الإمارات للتنمية الاجتماعية برأس الخيمة سنوياً، انطلاقاً من حرصها على تفعيل الأنشطة الرياضية والمجتمعية، وتعود النسخة الجديدة من البطولة، التي كانت قد توقفت في العامين الماضيين بشكل أقوى، وبمشاركة 16 فريقاً من مختلف إمارات الدولة، وتستمر حتى 21 رمضان.

وأكد سالم النعيمي مدير عام البطولة، اكتمال الترتيبات للبطولة، التي حققت نجاحاً كبيراً على مدار النسخ الماضية، مؤكداً مواصلة تقديم الجوائز القيمة، دعماً للفرق المشاركة، وزيادة حماس البطولة، وأبان بأن جائزة المركز الأول 20 ألف درهم، والمركز الثاني 10 آلاف درهم، مقدمة من العابدي القابضة، من الراعي الرسمي للبطولة.

فيما أشار بدر البدري رئيس لجنة الحكام في البطولة، إلى أنه قد تم مناقشة الشروط والتعليمات في القرعة التي جرت يوم الخميس 24 مارس، بمشاركة عدد من إداريي ولاعبي الفرق المشاركة، والتأكيد على اتباع كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية.

تفوق

وقال خلف سالم بن عنبر مدير عام جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية، إن بطولة الفرجان، استطاعت أن تحصل على المركز الأول في مسابقة «أفضل مبادرة في مجال الرياضة المجتمعية»، والتي أطلقتها الهيئة العامة للرياضة بدورتها الثانية، حيث تعد بطولة الفرجان لكرة القدم، واحدة من أكبر وأنجح البطولات التي يتم تنظيمها على مستوى دولة الإمارات، من حيث التنظيم والمتابعة والحضور الجماهيري، فمنذ انطلاق أول نسخة لها في عام 2012، تحت شعار «الإمارات انتماء وعطاء»، شهدت البطولة نجاحات غير متوقعة، وإقبالاً كثيفاً من الفرق واللاعبين، ومطالبات بتكرار البطولة لأكثر من مرة في السنة، واستجابت الجمعية بالفعل، بتنظيم بطولة الفرجان الرمضانية لسداسيات الصالات في الصالة الرياضية لمنطقة رأس الخيمة التعليمية، في نفس العام، وشهدت نجاحاً منقطع النظير، على مستوى البطولات الرمضانية، فأصبح اسم الفرجان علامة مميزة لبطولات كرة القدم في الدولة، في آخر 10 سنوات، لما تقدمه البطولة من إتاحة الفرصة لكل الجنسيات والجاليات الموجودة في الدولة، للمشاركة في البطولة.

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