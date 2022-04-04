خورفكان وبني ياس.. كسر التعادل

المصدر: خورفكان – محمد فضل، أبوظبي – محمد صادق

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يتطلع فريق خورفكان لاستعادة نغمة الفوز، وذلك عندما يستقبل ضيفه بني ياس بملعب صقر بن محمد القاسمي في الساحل الشرقي، غداً الثلاثاء في تمام الساعة العاشرة، وتأتي المباراة في ختام مواجهات الجولة 20 من دوري أدنوك للمحترفين، ويخوض كل فريق المواجهة بذكريات التعادل الذي أنهى مباراة مرحلة الإياب بملعب الشامخة.

وكان فريق خورفكان قد خسر آخر مواجهتين قبل التوقف أمام الظفرة برباعية، وكذلك ضد الإمارات بنتيجة 1-2، وتبدو الرغبة كبيرة وسط رجال المدرب الأرجنتيني كالديرون مدرب نسور الخور في مغادرة المركز الحالي 12 برصيد 18 نقطة.

نهائي

من جانبه، وصف الأرجنتيني كالديرون لقاء السماوي بالمهم ويندرج تحت بند المواجهات النهائية، مشيراً إلى أن الفريقين يعودان لساحة التنافس بعد فترة توقف طويلة، ولا زلنا نتذكر آخر هزيمتين تلقاهما الفريق في الجولتين الماضيتين أمام الظفرة والإمارات، ولفت المدرب إلى أن فريقه قام بإجراء عدة تدريبات وتمارين تأهباً للقاء بني ياس والذي يعتبر من الفرق التي لها وزنها في خارطة الدوري، ولكن ثقتي كبيرة في لاعبي الفريق في استعادة مستواهم الذي قدموه أمام النصر والوحدة قبل 3 جولات.

بدوره، قال البرازيلي سوزا لاعب خورفكان نتطلع لاستعادة نغمة الفوز بعد الأداء الباهت في الجولتين الماضيتين، وهدفنا تقديم مباراة كبيرة أمام السماوي والإبقاء على النقاط الثلاث بملعب خورفكان.

انتصارات

من جهته، سيحاول بني ياس الانقضاض على المركز الخامس في جدول الترتيب بعد خسارة شباب الأهلي، إذ يأمل السماوي في الوصول إلى النقطة 31، ومواصلة الانتصارات بالفوز الرابع على التوالي بعد أن حقق الفريق ثلاثة انتصارات متتالية على حساب الظفرة وعجمان والنصر.

ويظهر بني ياس بعد فترة التوقف بشكل ربما يكون مختلفاً بعد رحيل مهاجمه السويدي إسحاق ثيلين وفسخ تعاقده مع النادي بالتراضي، وسيكمل الموسم بـ 3 لاعبين أجانب، وكذلك انضمام سهيل النوبي للخدمة الوطنية.

مهمة

من جهته وصف الروماني دانييل إيسايلا مدرب بني ياس مواجهة خورفكان بـ «المهمة» كونها تأتي بعد توقف طويل استثمره الفريق بشكل جيد خلال التدريبات وعمليات الاستشفاء. وقال: «ندرك صعوبة اللقاء أمام منافس صعب على أرضية ملعبه، خاصة وأنه سيحاول تأمين موقعه والابتعاد عن مراكز المؤخرة، وبالتالي يجب علينا فرض أسلوبنا وتقديم أدائنا المعتاد واللعب بروح عالية للخروج بنقاط المباراة الثلاث، وخورفكان لديه بعض نقاط الضعف سنحاول استغلالها».

وأضاف: «نحن أمام تحد جديد أن نكمل الموسم بالمجموعة المتاحة لدينا من اللاعبين وتحقيق أكبر عدد ممكن من النقاط فيما تبقى من الموسم».

وعلق إيسايلا على رحيل إسحاق ثيلين، مؤكداً أن خروج اللاعب كان باتفاق مشترك بين اللاعب والإدارة بعد حصوله على عرض من مالمو السويدي، إضافة إلى رغبة اللاعب في الرحيل لأنه لم يوفق في تقديم أداء جيد مع بني ياس.

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