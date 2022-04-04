محمد هزام يشهد انطلاق بطولة «القابضة (ADQ) الرمضانية لكرة القدم»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

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انطلقت الأحد في العاصمة أبوظبي فعاليات النسخة الأولى لبطولة «القابضة (ADQ) الرمضانية لكرة القدم» التي يُشرف عليها اتحاد الإمارات لكرة القدم، وذلك بمشاركة 35 فريقاً، تمثل مختلف المؤسسات والشركات التي تندرج تحت مظلة «القابضة» (ADQ) الراعي الرسمي لاتحاد الكرة.

وشهد مراسم الافتتاح محمد عبد الله هزام الظاهري، الأمين العام لاتحاد الكرة، وأنس جودت البرغوثي، رئيس شؤون العمليات في «القابضة» (ADQ)، إلى جانب الجمهور الذي تابع المباريات، حيث تقام المواجهات الكروية في ملاعب مغطاة.

وأكد محمد عبد الله هزام الظاهري، الأمين العام لاتحاد كرة القدم، أن انطلاق النسخة الأولى للبطولة الرمضانية تأتي في إطار حرص الاتحاد على تعزيز شراكته مع الراعي الرسمي وتشجيع العاملين في «القابضة» (ADQ) على ممارسة الرياضة ولعبة كرة القدم وسط أجواء رمضانية رائعة، مشيراً إلى أن الاتحاد يحرص على توفير حكام لإدارة المباريات، وعدد من موظفيه للإشراف على الجانب التنظيمي.

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