الوحدة وجيلينا السلوفاكي في كأس زايد الليلة

المصدر: (أبوظبي – محمد صادق)

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تنطلق الليلة بملاعب أكاديمية الوحدة النسخة 20 من كأس زايد للناشئين تحت 15 سنة، التي ينظمها الوحدة بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، بمشاركة 8 فرق، ويقص الوحدة وجيلينا السلوفاكي شريط افتتاح البطولة، فيما يلتقي أيندهوفن الهولندي مع الجزيرة، تضم المجموعة الأولى فرق الوحدة والجزيرة وأيندهوفن وجلينا السلوفاكي، والثانية العين وبني ياس وبارتيزان الصربي وسبورتنغ لشبونة البرتغالي، وقررت اللجنة المنظمة إقامة المباراة النهائية باستاد آل نهيان.

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