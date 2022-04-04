«الأبيض» والعراق اليوم في «آسيوية الصالات»

المصدر: (الفجيرة - البيان الرياضي)

ت + ت - الحجم الطبيعي

تقام اليوم 3 مباريات في انطلاقة تصفيات غرب آسيا لكرة الصالات، التي تستضيفها الفجيرة، ويلتقي منتخبنا مع العراق بالمجموعة الأولى، ولبنان مع عمان، والسعودية مع فلسطين بالثانية، والبطولة مؤهلة لنهائيات كأس آسيا في الكويت، وتضم قائمة «الأبيض» محمد عبيد، وراشد عبيد، وعبدالله الخمري، وعمر النقبي، وخالد الشوكة، وحسن الحنطوبي، وعمر الفهيم، وعبدالله الفلاسي، وخالد المهيري، وعبدالله الحوسني، وأحمد خليل، ومحمد عبدالله الهاشمي وعبدالله عبدالمجيد، وعمر صالح، وسعيد جاسم، وحمد حسن. ويدير المباريات الماليزي رامون، ويراقبها الأوزبكي سيد عليم شكرات.



تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز