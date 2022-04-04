الجزيرة يعبر «الأربعين» وصيفاً لـ«المحترفين»

المصدر: دبي - عدنان الغربي، أحمد عيسى

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فاز الجزيرة على شباب الأهلي 2 - 1 باستاد محمد بن زايد في انطلاقة الجولة 20 من دوري أدنوك للمحترفين، بعد مباراة قوية من الطرفين، وعبر «فخر أبوظبي» حاجز الأربعين نقطة ووصل إلى 41 نقطة في وصافة البطولة، مؤقتاً في انتظار نتيجة مباراة الإمارات والوحدة وضاعفت الخسارة أحزان شباب الأهلي بتعرضه لخسارة جديدة وتوقف رصيده عند 30 نقطة.



نجح الجزيرة في فرض سيطرته على مجريات اللعب وبادر بهجوم ضاغط أجبر شباب الأهلي على التراجع للدفاع والاعتماد على الهجمات المرتدة، سجل هدفي الجزيرة ميلوس وعبد الله ديابي في الدقيقتين 18 و27، وعاد شباب الأهلي أكثر حيوية بالشوط الثاني وتمكن من إحراز هدفه بواسطة يحيى الغساني في الدقيقة 66.



وفي استاد آل مكتوم فاز الشارقة على النصر بثنائية سجلها كل من دوارتي وماركوس فينسيوس في الدقيقتين 42 و69، فيما ألغى الحكم سلطان عبد الرزاق هدفاً سجله مالانغو لاعب الشارقة بسبب خطأ ارتكبه على مدافع النصر، وتألق أحمد شمبيه حارس النصر بتصديه لثلاث ركلات جزاء سددها مالانغو في الدقيقة 73 وكايو لوكاس وسالم صالح في الوقت بدل الضائع، وبهذه النتيجة رفع الشارقة رصيده إلى 39 نقطة في المركز الرابع مقابل 25 نقطة للنصر في المركز التاسع.



وتستأنف الجولة اليوم بثلاث مباريات ويستضيف الإمارات فريق الوحدة في مباراة بطموحات متفاوتة، ويسعى «الصقور» ( الأخير بـ 9 نقاط) للفوز لحلم البقاء، بينما يأمل «العنابي» (39 نقطة) إلى التقدم نحو الصدارة، ويفتقد الفريق إسماعيل مطر للإيقاف لعقوبة انضباطية، بينما يستعيد جهود البرتغالي أدريان سيلفا الذي تعافى من إصابة بسيطة، ويلعب الظفرة 15 نقطة مع عجمان (25 نقطة) في صراع المراكز، ويستقبل العروبة على ملعبه بالفجيرة جاره كلباء في ديربي الساحل الشرقي ويدخل لاعبو الفريقين المواجهة بشعار الابتعاد عن الخطر ويبلغ رصيد العروبة 10 نقاط وكلباء 20 نقطة.

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