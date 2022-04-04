51 % يؤيدون مشاركة 6 لاعبين أجانب دوليين في دوري أدنوك للمحترفين

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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أيد المشاركون في استطلاع «البيان الرياضي»، التعديل الأخير الذي اعتمده مجلس إدارة رابطة المحترفين، القاضي بمشاركة 6 لاعبين أجانب ومؤهلين لتمثيل المنتخبات كحد أقصى في الملعب، وذلك ضمن جملة من التعديلات الأخرى، والخاصة بأعداد اللاعبين الأجانب المسجلين في قوائم الأندية، وآلية مشاركتهم في مسابقات المحترفين خلال الموسم الجديد.

وصوت 51% مقابل 49%، من إجمالي المشاركين في الاستطلاع، تأييداً للتعديل، وذلك بعدما جاءت نسبة المؤيدين 39% مقابل 61% نسبة المعارضين للمصوتين عبر موقع «البيان»، ونسبة المؤيدين 63%، مقابل 37% نسبة المعارضين بين المصوتين عبر حساب «البيان الرياضي» على «تويتر».

وأيد التعديل أيضاً، راكان جاسم العجمي لاعب الجزيرة السابق، موضحاً أهم مميزاته وأبرز عيوبه، بقوله: «ارتفاع عدد اللاعبين الأجانب، ومن فئتي المقيمين ومواليد الدولة الذين أطلق عليهم (المؤهلين لتمثيل المنتخبات)، يزيد من قوة المنافسة لدى اللاعب المواطن، والذي أصبح مطالباً بتقديم أقصى ما لديه خلال التدريبات للحصول على فرصة المشاركة ضمن التشكيلة الأساسية».

وقال: «للأسف عدد من لاعبينا النجوم، وصلوا إلى حالة من التشبع المادي، والتي تدفعه إلى عدم بذل الجهد، لأن مركزه في التشكيلة الرئيسية مضمون، وفي الوقت نفسه، تمنع جماهيريته منح وجوه جديدة المشاركة بدلاً منه، كما أن هناك أندية تضطر للتعاقد مع لاعبين دون المستوى لمجرد أن هناك أماكن خالية في القائمة، والتعديل الجديد، سيدفع الأندية للبحث الفعلي عن الأسماء المواطنة التي يمكن أن تضيف للفريق، وبالتالي المنتخبات الوطنية، لأن التواجد في التشكيلة الأساسية لن يكون سهلاً كما كان سابقاً».

وأضاف: «من فوائد التعديل الأخير أيضاً، أن الأندية ستتمكن من التحكم في سقف الرواتب، وستكون التعاقدات على حجم العطاء، ومن يجتهد سيحصل على مكان في ناديه، وعلى الراتب الذي يستحقه، ويساهم التعديل كذلك، في توفير عدد أكبر من اللاعبين المواطنين، ما يزيد من قاعدة الاختيار أمام الأندية في صفقاتها لدعم صفوفها».

أما عن أبرز عيوب التعديل، فقال راكان: «الأندية مطالبة بعد التعديل الجديد، بحسن الاختيار، للاعبيها الأجانب والمؤهلين لتمثيل المنتخبات، لأن تأثيرهم سيكون أكبر على تحقيق النتائج، وبالتالي يجب أن تكون الصفقات مع المميزين، وليس مجرد إكمال للقائمة، وأي خطأ في الاختيار، سيكون تأثيره السلبي خطيراً على الفريق».

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