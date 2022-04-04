اتحاد الكرة يخاطب الأندية لتقديم مقترحات تعديل اللوائح

المصدر: دبي- العوضي النمر

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بدأ اتحاد الكرة إجراءات مخاطبة الأندية بشأن تقديم مقترحاتها بخصوص تعديلا ت اللوائح وفق إفرازات الواقع الميداني ومستجداته، في جميع تخصصات العمل، بالإضافة إلى لائحة النظام الأساسي، وكذلك مخاطبة إدارات العمل واللجان المتخصصة بشأن مقترحاتها بشأن تطوير اللوائح والقوانين الخاصة بالارتقاء بالعمل، وسيمنح اتحاد الكرة الجميع فرصة لنهاية مارس الجاري لإرسال المقترحات.

وعقب الانتهاء من تلقي كافة المقترحات من الأندية واللجان، سيتم تشكيل لجنة من القانونيين للعمل على صياغة تلك المقترحات، ومراجعة الأفكار التي تطرحها الأندية، على أن يتم عقد ورشة عمل بين الإدارة القانونية في اتحاد الكرة وممثلي الأندية من القانونيين، لبلورة تلك المقترحات وإعادة صياغتها بشكل قانوني، قبل تحويلها إلى تعديلات رسمية على اجتماع الجمعية العمومية بنهاية الموسم الجاري.

سد الثغرات

ويسعى اتحاد الكرة لسد أي ثغرات، يمكن أن تظهر عند تطبيق اللوائح أو القوانين في إجراء سنوي، في ظل رغبة مجلس الإدارة، بإجراء تعديلات وإجراء عملية تنقيح مستمر للقوانين واللوائح، بما يخدم الصالح العام للعبة وتطورها.

وينتظر أن يتم تشكيل ورشة عمل داخلية بالاتحاد، بحضور خبراء مشهود لهم بالكفاءة، لمراجعة اللوائح والأفكار المتعلقة بالقوانين المختلفة، سواء تلك المقدمة من الأندية، أو المقترحات التي يتم تقديمها من اللجان أنفسها، لتطبيق الأفضل منها، كما تهتم الورشة بمسألة صياغة اللوائح والقوانين وفق مستجدات الواقع الميداني.

وستقوم الأمانة العامة برئاسة محمد بن هزام الظاهري بعرض التعديلات الجديدة على الجمعية العمومية لاتحاد الكرة المقترح عقدها خلال يوليو المقبل، بعد الانتهاء من الموسم الكروي الحالي وملحق التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

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