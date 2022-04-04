«النواخذة» يخسر نقطتين في صراع قمة «الهواة»

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

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فرض الجزيرة الحمراء اليوم التعادل السلبي على ضيفه دبا الفجيرة متصدر ترتيب دوري الدرجة الأولى لكرة القدم «الهواة» بعد مباراة مثيرة بين الفريقين في ختام الجولة 26، واستمرت المباراة قرابة الـ «100 دقيقة» دون أن يتمكن أي فريق من هز الشباك، ووصل «النواخذة» إلى 65 نقطة مستمراً في القمة، ولكنه خسر نقطتين ثمينتين بعد تعثره في فخ الجزيرة.

وتعادل الفجيرة وغلف أف سي سلبياً، وحقق مسافي فوزه الثاني توالياً وتغلب على الذيد بنتيجة 3 - 1 أحرز الثلاثية سليفنيو وسعيد سالم ولافيسيا، فيما سجل للخاسر جاكوب.

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