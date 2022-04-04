الجزيرة يتجاوز شباب الأهلي ويقفز لوصافة الدوري مؤقتاً

المصدر: أبوظبي: أحمد عيسى- تصوير - أحمد بدوان

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تجاوز الجزيرة عقبة شباب الأهلي بالفوز عليه 2-1 في لقاء الفريقين مساء الأحد بالجولة 20 من دوري أدنوك للمحترفين، بعد مباراة قوية من الطرفين، ليرفع «فخر أبوظبي» رصيده إلى 41 نقطة متقدماً إلى المركز الثاني «مؤقتاً» قبل إكمال مباريات الجولة، وضاعفت الخسارة أحزان شباب الأهلي بتعرضه لخسارة جديدة وتوقف رصيده عند 30 نقطة في المركز الخامس.

وخلال اللقاء، نجح الجزيرة في فرض سيطرته على مجريات اللعب وبادر بهجوم ضاغط أجبر شباب الأهلي على التراجع للمنطقة الدفاعية والاعتماد على الهجمات المرتدة، ما أتاح السيطرة لفخر أبوظبي الذي زار المنطقة الخطرة لضيفه عدة مرات بفرص أبرزها تهديفة زايد العامري التي اصطدمت بالعارض، وتسديدة أخرى من ميلوس تصدى لها الحارس حسن حمزة.

وتمكن ميلوس في المحاولة الثانية من هز الشباك بالهدف الأول في الدقيقة 18 بضربة رأسية، وأضاف عبد الله ديابي الهدف الثاني في الدقيقة 27، ليواصل بعدها صاحب الأرض تفوقه، وفي الجزء الأخير تحرك شباب الأهلي وهدد مرمى الجزيرة بالفرصة الأولى بانفراد جوستافو الذي لعب الكرة خارج الخشبات الثلاث، وتسديدة قوية من محمد جمعة أبعدها خصيف لركنية ببراعة.

وفي الشوط الثاني عاد الجزيرة بدون علي مبخوت وميلوس بعد أن استبدلهما الجهاز الفني، ما انعكس على أداء الفريق الذي تراجع مستواه مقارنة بالشوط الأول، بعكس شباب الأهلي الذي عاد أكثر حيوية بحثاً عن تعديل النتيجة وتمكن بعد عدة محاولات من إحراز الهدف الأول بواسطة يحيى الغساني في الدقيقة 66، الشي الذي أشعل المواجهة مع أفضلية شباب الأهلي الذي كثف من هجومه وسط تراجع الجزيرة للحفاظ على تقدمه.

واستمرت مجريات اللقاء أكثر حماساً مع تقدم دقائق اللعب خاصة من جانب شباب الأهلي الذي حاول جاهداً الوصول لشباك على خصيف لكنه لم يتمكن من ترجمة فرصه إلى أهداف، حتى أطلق قاضي الجولة عن نهاية المباراة بفوز مهم وثمين لفخر أبوظبي على ضيفه شباب الأهلي.

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