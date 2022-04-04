الشارقة يتخطى النصر بثنائية ويهدر 3 ركلات جزاء

المصدر: دبي-عدنان الغربي - تصوير - سالم خميس

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تخطى الشارقة النصر بثنائية نظيفة في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة 20 من دوري أدنوك للمحترفين على استاد آل مكتوم مساء اليوم، لكنه في المقابل أهدر 3 ركلات جزاء نجح حارس المرمى أحمد شمبيه في التصدي لها، وبهذه النتيجة رفع الشارقة رصيده إلى 39 نقطة في المركز الرابع مقابل 25 نقطة للعميد في المركز التاسع.

واصل الشارقة تقديم مستوياته القوية بقيادة مدربه الروماني أولاريو كوزمين ونزل بثقله إلى الهجوم منذ بداية المباراة وهدد مرمى النصر بسلسلة من الهجمات بواسطة مالانغو وكايو لوكاس وبرنارد دوارتي وأوجد العديد من الفرص لكنه لم يوفق في استغلالها بالشكل الأمثل إلى أن أدى ضغطه المستمر لإرباك دفاع النصر ويتمكن دوارتي من اختطاف الهدف الأول في الدقيقة 42 مستفيداً من خطأ حارس المرمى أحمد شمبيه الذي لم يحسن إبعاد الكرة التي اصطدمت بمهاجم الشارقة ودخلت المرمى.

وترجم الشارقة تفوقه مرة أخرى بهدف ثانٍ حمل توقيع ماركوس فينسيوس في الدقيقة 69 بعدما ألغى الحكم سلطان عبد الرزاق هدف سجله مالانغو بسبب خطأ ارتكبه على مدافع النصر، وتألق أحمد شمبيه بتصديه لثلاث ركلات جزاء سددها مالانغو في الدقيقة 73 وكايو لوكاس وسالم صالح في الوقت بدل الضائع، ما أنقذ النصر من خسارة ثقيلة في عقر داره.

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