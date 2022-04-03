العروبة وكلباء.. الابتعاد عن الخطر

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

ت + ت - الحجم الطبيعي

يستقبل العروبة على ملعبه بالفجيرة جاره كلباء في العاشرة مساء الاثنين، ضمن الجولة 20 من دوري أدنوك للمحترفين، وتأخذ مواجهة ديربي الساحل الشرقي اهتماماً كبيراً وسط الأجهزة الفنية لكل فريق، ويدخل لاعبو الفريقين المواجهة بشعار الابتعاد عن الخطر خصوصاً العروبة صاحب الأرض والجمهور، والذي يتطلع إلى تحقيق الفوز بشتى الطرق ومغادرة مركزه الحالي «13» برصيد 10 نقاط، وإذا لم تكن هناك صحوة من قبل رجال المدرب التونسي فتحي العبيدي مدرب العروبة في الجولات المتبقية من عمر المسابقة فإن وضعية الفريق ستزداد سوءاً، وتعرض العروية لعدد من الهزائم، بلغت 11 خسارة في الدوري مع فوز وحيد على الإمارات، والتعادل في سبع مباريات، وينتظر جمهور العروبة تصحيح الصورة وتعديل الأوضاع.

وفي ما يتعلق بكلباء فقد عانى «النمور» كثيراً بالموسم الحالي، ولا يزال وضع الفريق حرجاً ويهدده خطر الهبوط، ويبلغ رصيد الفريق 20 نقطة، ولم يعرف طريق الفوز مؤخراً، ويعود آخر انتصار حققه في الدوري يوم 26 ديسمبر الماضي وكان على الوحدة.

تحضيرات

وأكد فتحي العبيدي مدرب العروبة أن فريقه استعد لمباراة كلباء بشكل جيد، وتم استغلال فترة الراحة بإجراء مزيد من التدريبات، وتصحيح الأخطاء، وقال ثقتي كبيرة بلاعبي الفريق، ونتطلع إلى تحقيق الفوز والإبقاء على النقاط بملعب الفجيرة.

وأكد المدرب داسيلفا أن فريقه يتطلع إلى استعادة نغمة الانتصارات في الدوري بعد طول غياب، وقال: نسعى إلى تجميع أكبر عدد من النقاط في ما تبقى من مباريات، وأتوقع مواجهة معقدة أمام العروبة، بسبب مركز الفريق المضيف وحاجته للنقاط الثلاث، ولكن كلباء يطمح العودة بالعلامة الكاملة، ومصالحة جماهيره، وسيغيب عن صفوف الفريق البيروفي كارتاجينا، لتراكم الإنذارات.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز