الظفرة وعجمان.. التفوق ورد الاعتبار

المصدر: عجمان- ياسر قاسم-أبوظبي- محمد صادق

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يستضيف الظفرة على ملعبه باستاد حمدان بن زايد في العاشرة مساء اليوم الاثنين، فريق عجمان، ضمن مباريات الجولة الـ 20 من دوري أدنوك للمحترفين، في مواجهة مهمة لأصحاب الأرض في سعي الفارس نحو البقاء والابتعاد عن دائرة الخطر، إذ يبلغ رصيده 15 نقطة، مقابل 25 نقطة لعجمان، ولعل ما يمثل نقطة تفاؤل للظفرة أنه حقق فوزه الثاني هذا الموسم على حساب عجمان في مباراة الدور الأول 3-1، ولديه رغبة في مواصلة النتائج الإيجابية تحت قيادة المدرب المغربي بدر الدين الإدريسي، الذي نجح في تحقيق 4 نقاط مع الفريق في آخر جولتين بالفوز على خورفكان برباعية والتعادل مع اتحاد كلباء، وفوز الظفرة سيقربه خطوة نحو منطقة الأمان، بينما سيكون عجمان مطالباً برد اعتباره لخسارة الدور الأول، وتحسين مركزه في جدول الترتيب، فيما بدخل عجمان المباراة وهو يفقد قوته الهجومية، ويغيب عن التشكيلة مهاجمه الغامبي بوبكر تراولي، الذي تم انتقاله للدوري السويدي، والمهاجم المغربي وليد أزارو، بسبب حصوله على 3 إنذارات، مع احتمال غياب لاعب الوسط لياندرو، بسبب إصابة خفيفة تعرض لها قبل يومين، ويأمل الجهاز الفني بقيادة المدرب غوران استرداد نغمة الانتصارات، التي غابت عن الفريق في آخر جولتين خسر فيهما من بني ياس ثم الشارقة.

أجواء إيجابية

وأكد بدر الدين الإدريسي مدرب الظفرة: إن الفريق استعد لعودة الدوري وسط أجواء إيجابية وجيدة، ويدخل مباراة عجمان بدافع الفوز لتأمين حظوظه في البقاء في دوري المحترفين، وأشار إلى أن فترة التوقف الأخيرة أتاحت الفرصة لبعض اللاعبين للتعافي من الإصابة، كما أن الفريق ظهر بشكل جيد في الودية، التي لعبها أمام بني ياس.

وتوقع الإدريسي مباراة صعبة أمام عجمان، مشيداً بمنافسه، الذي يقدم مستويات جيدة في الموسم الحالي، مشدداً على أن طموح الفريق كبير والرغبة متواصلة لاستمرار النتائج الإيجابية، وخطف نقاط اللقاء خاصة أن المباراة تقام على ملعب الظفرة. وقال: الفريق يفتقد جهود المدافع الغاني ليونارد أوفور لمواصلة برنامج العلاج، فيما يواصل خالد السناني تدريباته مع الفريق، وسيكون متاحاً في الفترة المقبلة، إضافة على محمد إسماعيل الجنيبي.

صعوبة

ولم يخف المدرب غوران شعوره بصعوبة المباراة خاصة في ظل الغيابات المؤثرة في خط الهجوم، وقال: فترة التحضير والاستعداد للمباراة كانت جيدة وكافية، ولكن المباراة في حد ذاتها صعبة، مشيراً إلى أن الظفرة قدم مستوى جيداً في آخر مباراتين، وتوقع غوران تقديم مباراة جيدة من خلال ما قدمه في تجربتين أمام حتا واتحاد كلباء في فترة التوقف. وأوضح غوران أن اللاعبين تراولي ووليد أزارو، يغيبان عن المباراة، ولكن ثقته كبيرة بجميع اللاعبين، الذين ينتظرون الفرصة في مثل هذه المواقف.

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