«رمضانية عجمان» للدوائر الحكومية والمؤسسات تنطلق غدا

المصدر: عجمان - ياسر قاسم

ت + ت - الحجم الطبيعي

تحت رعاية سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، وبحضور الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان، تفتتح مساء الغد الإثنين فعاليات النسخة الثانية من الدورة الرياضية للدوائر الحكومية والمؤسسات (عجمان 2022) التي تنظمها دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان بالتعاون مع مركز كواترو الرياضي وتستمر حتى الثامن عشر من شهر رمضان المبارك بمشاركة فرق من الدوائر الحكومية والمؤسسات في إمارة عجمان في بطولة كرة القدم للرجال، وبطولة بادل تنس، وبرنامج اللياقة البدنية للسيدات.

وتدشن بطولة كرة القدم منافسات الدورة وسط ترقب كبير بين الفرق المشاركة والجماهير بإقامة ثلاث مواجهات ساخنة في الجولة الأولى في مركز كواترو الرياضي في منطقة مشيرف، فتنطلق مباراة الافتتاح الساعة 10 مساء بين فريقي دائرة البلدية والتخطيط ودائرة الأراضي والتنظيم العقاري، لحساب المجموعة الأولى، والتي يسعى من خلالها الفريقان لكسب أول ثلاث نقاط من أجل المنافسة على إحدى البطاقتين المؤهلتين للدور ربع النهائي، وتستكمل الجولة الافتتاحية بمباراة بين فريقي القيادة العامة لشرطة عجمان وجامعة عجمان لحساب المجموعة الثانية الساعة 11 مساء، تليها مباراة الإدارة العامة للدفاع المدني ودائرة التنمية الاقتصادية الساعة لحساب المجموعة الثالثة الساعة 12 مساء.

وأنهت اللجنة المنظمة العليا واللجان الفرعية الاستعدادات الإدارية والتجهيزات الفنية كافة لاستضافة الحدث الرياضي الرمضاني إذ باتت جميع الملاعب جاهزة لاستقبال المباريات، واكتملت التحضيرات من أجل إخراج الدورة بأفضل صورة تنظيمية، وضمان نجاحها بالشكل الذي يليق باسم وسمعة إمارة عجمان في تنظيم مختلف الفعاليات الرياضية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز