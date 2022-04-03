العين رقم قياسي في الوديات خلال موسم واحد

المصدر: العين - طلحة عبدالله

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بمباراته الودية الأخيرة التي خاضها أمام ضيفه مومباي سيتي أحد أندية دوري السوبر الهندي، في الأسبوع الأخير من الشهر الماضي، والتي خسرها بهدف لهدفين، وصل عدد المباريات الإعدادية التي خاضها العين في الموسم الجاري إلى 19 مباراة مع مختلف الأندية الداخلية والخارجية، وهو رقم قياسي لم يحققه أي فريق آخر في تاريخ الأندية الإماراتية، ويأتي ذلك وفقاً لسياسة المدرب الأوكراني سيرجي ريبروف، المدير الفني للفريق، الذي وضع برنامجاً إعدادياً محتشداً بالتجارب الودية في فترات التوقف، وهو ما أوجد مكاسب عدة للفريق على مستوى الأداء والنتائج وتألق عدد من اللاعبين الشباب.

برنامج معتمد

أكد عبدالله علي، مشرف الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين، أن البرنامج الإعدادي للموسم الكروي الحالي والذي وضعه المدرب منذ أن تولى المهمة رسمياً تم اعتماده من مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، برئاسة مطر الدرمكي، قبل بداية فترة الإعداد الخارجي للموسم، وبفضل الدعم والمتابعة الدائمة من الإدارة وحرص الجميع في منظومة الشركة والفريق الأول على تحقيق الطموحات المرجوة والتزامهم أنظمة وضوابط الفريق التي تتأسس على رؤية النادي وقيمه المؤسسية من أهم أسباب التفوق.

نتائج الوديات

جاءت 7 من المباريات الودية التي خاضها العين في المعسكر الخارجي الذي أقامه الفريق في مدينة مورسيا الإسبانية في الفترة من 5 يوليو إلى 8 أغسطس الماضي، فيما توزعت بقية التجارب الأخرى بين العين ودبي وأبوظبي، وحقق الفريق 11 فوزاً مقابل 6 خسارة، وتعادلين وسجل 35 هدفاً مقابل 15 هدفاً ولجت مرماه، فيما سجل أكبر فوز بالمباريات الودية على فريق يونايتد أحد أندية دوري الثانية، بنتيجة 8-0، وكانت أكبر خسارة تعرض لها بنتيجة 1-2.

مكاسب عدة

حقق العين الكثير من المكاسب الفنية على مستوى النتائج والأداء في المباريات الرسمية نتيجة خوضه هذا العدد الكبير من التجارب الإعدادية في فترات التوقف الكثيرة، إذ تصدر لائحة الترتيب العام لفرق دوري أدنوك للمحترفين، بفارق سبع نقاط حتى الآن، كما وصل إلى نهائي كأس رابطة المحترفين، فضلاً عن تجهيزه لعدد من اللاعبين الشباب الذين لم تتح لهم فرصة المشاركة باستمرار في المباريات التنافسية وهو ما أوجد دكة بدلاء قوية تعددت معها خيارات الجهاز الفني في تدوير اللاعبين واختيار تشكيلة المباريات، ونتيجة ذلك برزت العديد من الأسماء الشابة في صفوف الفريق البنفسجي في مباريات هذا الموسم مثل خالد البلوشي، وجوناتاس سانتوس، وإريك دي مينزيس، ورفائيل انتونيو، وغيرهم.

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