مباراتان في افتتاح كأس منصور بن زايد لكرة القدم

المصدر: أبوظبي – البيان الرياضي

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برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، تفتتح مساء اليوم، النسخة التاسعة من منافسات بطولة كأس منصور بن زايد لكرة القدم، بمباراتين تقامان على أرضية ملاعب فندق قصر الإمارات في العاصمة أبوظبي، بتنظيم وزارة شؤون الرئاسة. ويتطلع فريق مكتب الأمين العام للمحافظة على لقبه عندما يواجه دائرة القضاء، فيما تجمع المباراة الثانية كلاً من نادي سيتي قولف ضد هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية.

وسحبت، يوم الأربعاء الماضي، قرعة النسخة التاسعة للبطولة، التي وضعت فرق مكتب الأمين العام ودائرة القضاء إضافة إلى نادي سيتي قولف وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية في المجموعة الأولى، بينما ضمت الثانية كلاً من وكالة أنباء الإمارات «وام» وفريق الأرشيف والمكتبة الوطنية إلى جانب مدارس الإمارات الوطنية ومكتب البعثات الدراسة.

وتقام البطولة برعاية تسويقية من مجموعة اتصالات، الراعي الذهبي، وفندق قصر الإمارات، الراعي الفضي ومستضيف البطولة، وشركة طيران رويال جت، الراعي الفضي. وتستمر المنافسات إلى 20 من أبريل الجاري، وتلعب مباريات المجموعتين بنظام دوري من دور واحد، ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة للدور قبل النهائي، كما رصدت اللجنة المنظمة جوائز للفرق الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى، إضافة إلى جوائز لأفضل لاعب والهداف وأفضل حارس مرمى وإداري أيضاً.

وأشاد راشد سعيد العامري، رئيس اللجنة المنظمة، برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للبطولة، وقال: الرعاية والدعم المستمران لسموه، يمنحان البطولة والقائمين عليها دافعاً كبيراً في سبيل دعم النشاط الرياضي وتعزيز قيم التواصل خلال الشهر الفضيل، مما يعكس تفاعل وزارة شؤون الرئاسة مع المبادرات المجتمعية في الدولة. وأضاف: نتطلع إلى مواصلة الارتقاء بالبطولة التي حققت نجاحات عديدة في السنوات الماضية، وتركز اللجنة المنظمة للبطولة على تعزيز مشاركة المجتمع في الرياضة عبر كرة القدم التي تعد اللعبة الشعبية الأولى. كما توجه العامري بالشكر إلى جميع المؤسسات والشركات الراعية للبطولة، متمنيا التوفيق لجميع الفرق المشاركة.

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