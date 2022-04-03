البطائح يحافظ على وصافة «الهواة»

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

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عزز البطائح حظوظه بالصعود إلى دوري أدنوك للمحترفين للمرة الأولى في تاريخه وذلك بعد فوزه العريض خارج الأرض على حتا بنتيجة 3-1 خلال المباراة التي أقيمت مساء أول من أمس في افتتاحية مباريات الجولة 26 من دوري الهواة، وأحرز ثلاثية البطائح كل من أناتول برتراند هدفين وهدفاً لبيدرو هنريكي، فيما أحرز هدف حتا لاعبه حسين عبد الله، بهذه النتيجة يصل البطائح برصيده إلى 58 نقطة، وفي المباراة الثانية استعاد العربي نغمة الفوز بعد فوزه الصعب على الرمس بهدف البرازيلي اليكساندر ليرفع رصيده إلى 56 نقطة في المركز الثالث.

في حين، قلب دبا الحصن تأخره بهدف إلى فوز بنتيجة 3-2 على ضيفه التعاون أحرز ثلاثية الحصن محمد المربوعي هدفين وهدفاً ثالثاً جاء بنيران صديقة عن طريق لاعب التعاون جابر حسن فيما سجل ثنائية التعاون اللاعب جوهر احمد ليصل الحصن برصيده إلى 53 نقطة، كما أمطر الحمرية شباك سيتي بخماسية بيضاء تبادل إحرازها كل من فينسيوس لوبيز هدفين وهدفاً لكل من عبد الرحمن محمد وجيلمار داسيلفا وجوان بيريرا ليبلغ الحمرية النقطة 50.

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