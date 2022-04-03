البطائح يحافظ على وصافة الهواة والعربي يستعيد النغمة

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

ت + ت - الحجم الطبيعي

عزز البطائح حظوظه بالصعود إلى دوري أدنوك للمحترفين للمرة الأولى في تاريخه، وذلك بعد فوزه العريض خارج الأرض على حتا بنتيجة 3-1 خلال المباراة التي أقيمت، مساء أمس السبت، في افتتاحية مباريات الجولة 26 من دوري الهواة.

واحرز ثلاثية البطائح كل أناتول برتراند هدفين وهدف لبيدرو هنريكي في الدقائق 6، 64، 74، فيما أحرز هدف حتا لاعبه حسين عبد الله في الدقيقة 44 ليصل البطائح برصيده إلى 58 نقطة خلف دبا المتصدر «64 نقطة»، والذي يلاقي اليوم الأحد فريق الجزيرة الحمراء، وفي المباراة الثانية استعاد العربي نغمة الفوز بعد فوزه الصعب على الرمس بهدف البرازيلي اليكساندر، الذي جاء في الدقيقة 68.

ليرفع الفائز رصيده إلى 56 نقطة في المركز الثالث، وقلب دبا الحصن تأخره بهدف إلى فوز بنتيجة 3-2 على ضيفه التعاون أحرز ثلاثية الحصن محمد المربوعي هدفين وهدف ثالث جاء بـ«نيران صديقة» عن طريق لاعب التعاون جابر حسن، فيما سجل ثنائية التعاون اللاعب جوهر أحمد ليصل الحصن برصيده الى 53 نقطة.

وأمطر الحمرية شباك سيتي بخماسية بيضاء تبادل أحرزها كل من فينسيوس لوبيز بهدفين، وهدف لكل من عبد الرحمن محمد وجيلمار داسيلفا وجوان بيريرا ليبلغ الحمرية النقطة 50، وتقام الأحد 3 مباريات تجمع دبا بالجزيرة الحمراء ويستقبل مسافي فريق الذيد وغلف اف سي ضد الفجيرة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز