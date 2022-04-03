نجوم الرياضة العالمية: الإمارات ملاذ آمن

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

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دفع التوتر الحالي في القارة الأوروبية، الآلاف للبحث عن «ملاذ آمن»؛ يملك المقومات الأساسية للحياة الهادئة والمستقرة، واتجهت الأنظار فوراً نحو الإمارات بشكل عام، ودبي على وجه الخصوص، لما تمتلكه الدولة من بنى تحتية رائعة، وحياة آمنة، وفرص عدة متوفّرة للاستثمار، وهو ما دفع العديد من نجوم الرياضة للحرص خلال السنوات الماضية، على شراء عقارات، بهدف المعيشة في دبي.

يعد روجر فيدرر، أحد أشهر الرياضيين، الذين يمتلكون عقاراً في دبي، ويملك شقة من غرف نوم متعددة، تقع في برج لو ريف في مرسى دبي، ولذا دائماً ما يتواجد نجم التنس السويسري في دبي، كمحطة مهمة للراحة والاستجمام خلال مشاركته الدولية، في حين، يحرص نجم التنس الألماني بوريس بيكر على زيارة دبي دائماً، بعدما استثمر في مشروع عقاري تجاري من 19 طابقاً في دبي بتكلفة 550 مليون درهم، وكذلك نجمة التنس الفرنسية كريستينا ملادينوفيتش، والتي تملك منزلاً في منطقة مرسى دبي، وتتواجد دائماً في دبي قبل انطلاقة كل موسم للتحضير للمزيد من البطولات.

كما تملك نجمة التنس الصربية جيلينا يانكوفيتش، شقة في مرسى دبي منذ سنوات عديدة، وهي الآن زائر منتظم في الأحداث الرياضية المختلفة في دبي، وتتواجد دائماً في فترات الراحة بين مشاركتها الدولية، بهدف الراحة والاستجمام.

استقرار

يملك أسطورة الكرة الإنجليزية ديفيد بيكهام فيلا من سبعة غرف نوم على الواجهة البحرية لجزيرة النخلة، وقام بشراءها بتكلفة 1.7 مليون دولار، ولديها شاطئ خاص، ثم أهداها إلى والدي زوجته فيكتوريا بيكهام في عام 2008، واشترى في العام التالي، شقة في برج خليفة مقابل 5 ملايين دولار.

أما مايكل شوماخر، بطل العالم للفورمولا 1 سبع مرات، فكان يخطط للاستقرار بشكل نهائي في دبي بعد الاعتزال، واشترى منزلاً كبيراً بالقرب من شاطئ جميرا، ويتردد أن قيمته تتجاوز 7 ملايين دولار، إلا أنه تعرض لحادث تزلج مؤسف عام 2013، ومنذ هذا التاريخ، وهو يخضع لإعادة التأهيل في منزله في ألمانيا، فيما يقيم السائق البريطاني إد جونز، بشكل دائم في دبي، ويتخذها قاعدة لمشاركته الخارجية.

وانضم إلى ملاك العقارات في دبي، الملاكم البريطاني الجنسية الباكستاني الأصل، أمير خان، بعدما أعلن عن دبي موطناً له، رغم أنه لا يزال يعيش في بولتون، لظروف مشاركته وأعماله، وأكد الملاكم أنه سينتقل بشكل دائم بين بولتون ودبي، للإشراف على أعماله.

ويعيش لاعب كرة القدم الإسباني ميشيل سالغادو، في دبي مع عائلته منذ عام 2003، ولاعب ريال مدريد وبلاكبيرن روفرز السابق، هو الآن مدير أكاديمية كرة القدم دبي، ودائماً ما يؤكدعشقه لدبي، وسعادته وعائلته بالإقامة والحياة في الإمارات.

كما يعيش نجم كرة القدم الفرنسية السابق، نيكولاس أنيلكا، في دبي مع زوجته وأطفاله الثلاثة، وظهر ذلك خلال الفيلم الوثائقي الذي صورته «نيفتلكس» عن اللاعب، وبلغت مدته 94 دقيقة، ومعظم مشاهد الفيلم، تم تصويرها في دبي، وتم خلالها استعراض مراحل الصعود والهبوط في مسيرة اللاعب مع أندية باريس سان جيرمان، ريال مدريد، أرسنال، ليفربول، تشيلسي ومانشستر سيتي.

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