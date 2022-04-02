الجزيرة وشباب الأهلي.. قمة رمضانية

المصدر: دبي - إيهاب زهدي أبوظبي - أحمد عيسى

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يلتقي الجزيرة وضيفه شباب الأهلي، عند العاشرة مساء الأحد، في قمة كروية رمضانية، باستاد محمد بن زايد ضمن الجولة 20 من دوري أدنوك للمحترفين، في مباراة تحظى بمتابعة جماهيرية، خاصة أنها تأتي بعد فترة توقف طويلة للدوري، ويسعى «فخر أبوظبي» لمواصلة نتائجه الإيجابية ومطاردة حلم الصدارة للاحتفاظ بلقب البطولة في مهمة تبدو صعبة، لكنه يقاتل من أجل هدفه، ويملك في رصيده 38 نقطة بالمركز الثالث، خلف العين المتصدر بفارق 8 نقاط، والوحدة صاحب المركز الثاني بفارق نقطة واحدة، بينما يقاتل شباب الأهلي للعودة من جديد إلى سكة الانتصارات بعد 3 هزائم متتالية أدت إلى تراجع الفريق للمركز الخامس برصيد 30 نقطة، ولعب الفريق مباراة ودية وحيدة خلال فترة التوقف مع الإمارات، وانتهت بالتعادل 2 - 2.

تطلعات

أكد مارسيل كايزر، مدرب الجزيرة، جاهزية فريقه للمباراة التي وصفها بالصعبة، ذاكراً أن لاعبيه في جاهزية بدنية ومعنوية جيدة، وعلى أهبة الاستعداد لتقديم أداء يرضي التطلعات الجماهيرية وتحقيق الفوز.

وأثنى كايزر على منافسه، وقال: لا يمكن أن أتحدث عن سلبيات شباب الأهلي، وأنا لدي العديد من المشاكل في فريقي، لكنني أعرف إيجابيات منافسنا جيداً، وهو فريق قوي ويمتلك العديد من اللاعبين الذين يمكنهم صناعة الفارق، وإيجاد الحلول الفردية، والمباراة في قمة الصعوبة.

وأكد المدرب الهولندي أنه لا يستطيع الحديث عن الغيابات، وقال: لدي عناصر شابة استفادت من فترة التوقف ولديها رغبة المشاركة، وقد ينال البعض منهم فرصة اللعب، لذلك لا توجد مشكلة في اختيار التشكيلة.

فرصة

وأكد مهدي علي مدرب شباب الأهلي، جاهزية فريقه، وقال: المباراة فرصة جيدة لنقدم المستوى المأمول، وأن نحقق نتيجة إيجابية تساعدنا في تحسين وضعنا في جدول ترتيب الدوري، ونأمل أن تعطينا دفعة معنوية، قبل خوض غمار مباريات بطولة دوري أبطال آسيا. وأكد بدر ناصر، لاعب شباب الأهلي، أن فريقه يبحث عن الفوز لإسعاد الجماهير.

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